Gijón baila embrujado por Tino Casal: el curioso homenaje por su 75.º cumpleaños

El cielo encapotado del domingo hace un esfuerzo por contenerse la lluvia mientras las campanas de la iglesia de San Pedro anuncian a todo volumen las siete de la tarde. El último tolón precede a los primeros acordes de uno de los temas que han marcado a varias generaciones. En un altavoz, la voz de Tino Casal resuena en el Campo Valdés y empieza a decir eso de que "hace tiempo que vive en un cuento". Y entonces, alrededor de 40 personas comandas por Robert Taboada comienzan a moverse, con sus lentejuelas, sus chaquetas de flecos y sus prendas de leopardo, bailando para homenajear a uno de los artistas asturianos más reconocidos. Un artista que mañana, 11 de febrero, habría cumplido 75 años. "Queríamos homenajear a Tino en su tierra", explica Taboada, agitado, tras la canción.

Esta escena se vivió ayer en el entorno de la parroquia mayor de Gijón. Y forma parte de esa ya larga lista de bailes en plena calle que Taboada y los suyos llevan regalando a la ciudad desde hace varios meses. Empezaron con el "Thrilleron", ese homenaje a la canción de Michael Jackson que puso a bailar a todo el paseo de Begoña en las Navidades del 2023, y siguieron con "Dancing Queen", "Waterloo" y el recordatorio a George Michael las pasadas fiestas navideñas. Este año ha tocado recordar a Tino Casal por su cumpleaños. Además de por San Pedro, estuvieron embrujando por la calle Corrida, la plaza del Marqués, el Parchís y el paseo de Begoña. Y lo hicieron, sobre todo alrededor del templo junto a San Lorenzo, rodeados de gente que no se perdió detalle.

EN IMÁGENES: Flashmob en honor a Tino Casal en Gijón / Ángel González

Dos de ellos fueron José María Bartolomé y Cristina Fernández. "Nunca los habíamos visto en directo. Alguna que otra vez por Instagram, pero en persona nunca", cuentan. "La verdad que está muy bien coordinado, tendrán que ensayar o algo porque lo hacen muy bien", añade la pareja. "La verdad que es una cosa que está muy guapa y más en un día como hoy –por ayer–", indican. La elección de homenajear a Tino Casal también les pareció una idea acertada. "Es un artista icónico. Una referencia y encima asturiano. Fue moderno para su tiempo y por desgracia murió demasiado joven", finiquitan los dos, mientras el grupo de Taboada recogía sus bártulos y se marchaba directo a la plaza del Marqués.

El grupo de Taboada no es profesional. Hay gente que baila desde hace años, como los jóvenes Sergio Riopedre e Iris Martínez. Y otras que son aficionadas, como Vanesa Lobato y Yoli Carrió. "Llevamos dos meses practicando", aseguraron. El homenaje a Casal no termina ahí. Se desplazarán también a Oviedo y el próximo 22 de febrero también bailarán en homenaje a Tino Casal en el auditorio de Pola de Siero en un espectáculo más largo y amplio que el celebrado de ayer y para el que casi no hay ya entradas disponibles a la venta.