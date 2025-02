Los socialistas gijoneses reclaman transparencia a Foro Asturias

"Parece mentira que con tantos años ejerciendo en la vida pública no sepa que la única receta es la transparencia y el rigor, y no han aplicado ninguna de las dos". Con estas palabras respondió ayer el secretario de Política Municipal del PSOE de Gijón, César González, al diputado autonómico de Foro Asturias, Adrián Pumares, que el pasado sábado analizó la sentencia absolutoria contra el fundador de su partido, Francisco Álvarez Cascos, por apropiación indebida.

César González, que reclamó mayor transparencia a los foristas, recomendó a Pumares "que empiecen ya a practicar la transparencia y no podrán ser creíbles mientras sigan ocultando quién paga realmente a la alcaldesa, además de sus 70.000 euros del erario público, y cuánto le pagan". "Ya han reconocido que cobra de varios sitios más, pues que sean valientes y que digan cuánto y de quién. No es un capricho, es la Ley de Transparencia, a la que está visto que también prefieren mirar para otro lado", señaló González. Y remató diciendo, en referencia a las causas legales de Foro, que "no hace falta ser muy hábil para deducir que no han venido a la política a mejorar nada sino a construir su propio entramado de intereses".