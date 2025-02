IU pide incluir la música tradicional asturiana en los planes educativos

El Pleno de Gijón no dio su aprobación a la iniciativa de IU, defendida por Noelia Ordieres, de crear una escuela pública de música tradicional en la ciudad pero esa fallida iniciativa es el germen de la proposición no de ley que Convocatoria por Asturies, a través de Xabel Vegas, llevará al parlamento asturiano para que se incorpore la música tradicional asturiana a los currículos de Educación Infantil, Primaría y Secundaria Obligatoria. "No queremos que sea algo subsidiario de otras asignaturas. Si se trabaja para que nuestros escolares puedan distinguir una pieza de jazz o de rock; que sepan también qué es una muñeira o una xota", explicaba Ordieres el presentar junto a Vegas esa proposición.

Iniciativa que, además, plantea formar al profesorados y fomentar la colaboración con escuelas de música y asociaciones culturales; además de promover todo tipo de actividades relacionadas con la música tradicional asturiana. "Con la música tradicional se construye identidad y también modernidad, Rodrigo Cuevas es el ejemplo", destacó Vegas, parlamentario y músico.