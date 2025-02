Mary Beard se dio un auténtico baño de masas en su visita al IES Jovellanos de Gijón donde tuvo un encuentro con alumnos de 38 centros educativos de Asturias, Granada, Cádiz y Zaragoza. El evento se celebró bajo el marco del proyecto “Toma la palabra” y coincidiendo con la conmemoración de los diez años de la Princesa Leonor como presidenta de honor de la Fundación de los premios que llevan su nombre. La historiadora, “Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales” en 2016, tuvo un recibimiento de altura, con música, muchos aplausos y una presentación de los trabajos que durante el año han ido realizando los escolares en la actividad “La aventura de los clásicos… continúa”. Posteriormente, alumnos de diversos centros le pudieron enseñar de primera mano sus trabajos y comentar sus inquietudes con Beard sobre el mundo grecolatino en un encuentro moderado por Paco Álvarez.

EN IMÁGENES: La "amazona" Mary Beard fascinada en su encuentro con estudiantes en Gijón: "A Nerón le habrían encantado las redes sociales" / Juan Plaza

“Supone muchísimo trabajo y fascinación. Mary Beard es un personaje fascinante, no solamente por su trayectoria en el mundo de la filología sino también como feminista y humanista. Además de una persona encantadora. Estamos agradecidos de ser el centro receptor de este acto tan maravilloso”, comentaba Marian Menéndez, profesora del IES Jovellanos que se vistió con túnica y aparejos clásicos para la ocasión.

Wonder Woman o Nerón fueron algunos de los protagonistas de la charla en donde Beard quiso resaltar la importancia de valorar las humanidades. “Son esenciales, van de la mano de la ciencia y son el método que nos permite criticar y entender el mundo actual como el pasado”. También hubo tiempo para hablar de los trabajos, como el de Claudia, una joven del colegio Ecole de Llanera, que equiparó el mito de Narciso con la situación actual de las redes sociales y cuestionó si lo que narraba Ovidio en su Metamorfosis puede ser extrapolado a hoy en día. “El objetivo de estos mitos es aprender a pensar cómo mejorar”, resumió la historiadora que también habló de cómo sería el mundo griego y romano si hubieran tenido teléfonos móviles. “A todos les hubieran encantado las redes sociales. Si hubiesen pillado un teléfono no lo habrían soltado. Sobre todo Nerón, habría nacido para ello”, mencionó entre risas, añadiendo que le hubiera encantado irse de cena con Agripina, la madre del emperador. “Se decía que había matado a su marido y que tenía un affaire con su hijo. Me gustaría saber que hubiera contado”.

Por el lado del IES Pérez de Ayala de Oviedo, su proyecto se centró en las amazonas como referentes femeninas y la búsqueda de estas figuras en la actualidad, poniendo de ejemplo a personajes ficticios como Wonder Woman, Lara Croft o Mafalda y a mujeres de la talla de Marie Curie, Serena Williams e incluso a la propia Mary Beard a la que le preguntaron si se identificaba como una “amazona moderna”. “Quizas soy la heredera de las amazonas, pero la cuestión es preguntarse como acabaron. Este mito lo que nos cuenta es que las amazonas nunca ganan, acaban masacradas. Hay que aprovechar el mito, darle la vuelta y mejorarlo. Y ahí está Wonder Woman, como ella, yo elijo para mí un final feliz”, expresó Beard entre aplausos antes de dejar un mensaje final a los alumnos. “Vosotros decís que os doy esperanza, pero es a la inversa. Todos vosotros me dais a mi esperanza”.