El Coto aplaude el impulso para festejar el aniversario del cuartel

"De aquella época guardo un montón de recuerdos en la memoria y en imágenes. Estaría encantado de ayudar". Arsenio Díaz, un gijonés de 70 años que nació, creció y sigue residiendo en la zona de las Casas Baratas fue uno de los muchos vecinos de El Coto que ayer celebraron que la asociación vecinal vaya a impulsar numerosas actividades con el objetivo de dar a conocer la historia del antiguo cuartel. Lo hará, como ayer relataron a LA NUEVA ESPAÑA, con motivo del 125.º aniversario del edificio, una efeméride que se cumplirá el 18 de agosto, fecha en la que en 1900 el rey Alfonso XIII colocó la primera piedra del acuartelamiento.

La idea de llevar a cabo hasta diciembre charlas, encuentros y recorridos por las instalaciones del actual centro municipal del barrio fue aplaudida tanto por vecinos que convivieron con la actividad del acuartelamiento como por otros que todavía no habían nacido en aquella etapa. "Siempre me acuerdo de cómo pasaban los desfiles por delante de nuestras viviendas. Llegó a haber tres mil soldados ahí. Y donde ahora está la iglesia de San Nicolás de Bari, de aquella estaba la piscina", comenta Díaz, quien resalta que "la relación de los que estaban en el cuartel con los vecinos de la zona era muy directa". "Es todo un símbolo y gracias a ello ahora podemos tener un lugar en el que ir al médico o a la biblioteca, por ejemplo", asevera Díaz, que cree que " mucha gente no conoce lo que hubo".

En esa misma línea se pronuncia Manuel Alonso, que entiende que "es una alegría que vayan a hacer cosas con el objetivo de que se sepa lo que hubo aquí". "Es conveniente hacerlo para conocer la historia de un edificio que es esencial en la historia de Gijón. Sobre todo, está bien que los jóvenes conozcan el pasado porque quizá existe algo de desconocimiento teniendo en cuenta todo lo que conllevó", abunda.

Alonso también nació en la zona de las Casas Baratas de El Coto. "Mi padre estaba en el cuartel y fue cuando conoció a mi madre, que ya vivía aquí. Después se casaron y ya nos quedamos aquí para siempre. Entonces, esto lo supuso todo para nosotros", explica este vecino de El Coto, antes de reivindicar que la creación del acuartelamiento marcó un antes y un después en la rutina de los residentes de la zona. "Fue algo que dio mucho trabajo y los negocios siempre estaban llenos", subraya.

María Ángeles Iglesias, quien reside en El Coto desde hace 50 años, pone el foco en que "sería genial" que el anfiteatro del patio central se pudiera estrenar este año con un concierto. "Todo lo que vayan a hacer estará genial para que podamos tener más conocimiento de lo que pasó. Y si todo ello puede ayudar a mejorar el barrio, mejor todavía", defiende Iglesias.

En ese sentido, Ricardo Alonso hace hincapié en que al patio del centro integrado y a la plaza de la República "se les puede dar mucho más uso". "Ojalá todo lo que se haga este año para celebrar el aniversario del cuartel ayude a que se hagan mejoras", expresa Alonso, que argumenta que las actividades que la entidad vecinal desarrolle también serán atractivas para personas que se instalaron el barrio en las últimas décadas.

Así lo ve también Marcos González, quien desde hace 18 años trabaja en la cafetería del centro municipal. "Sé que hubo un cuartel, pero me gustaría saber más y estaría dispuesto a participar", dice González, otro de los que ven con buenos ojos esta iniciativa.

Infraestructuras confía en que el anfiteatro esté listo "este año" Desde la concejalía de Infraestructuras que lidera el forista Gilberto Villoria confían en que el anfiteatro que se instalará en el patio central del antiguo cuartel de El Coto para realizar teatros, conciertos u otras citas esté listo "este año". El líder vecinal de El Coto, Christian Guisado, señaló a este periódico que una de las ideas que barajan para poder celebrar el 125.º aniversario del inicio de la construcción del acuartelamiento es llevar a cabo un concierto en el mencionado anfiteatro, una de las principales demandas del barrio actualmente.

