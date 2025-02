La crueldad de las estafas web en Gijón: de falsas multas de coche a mendigos como "mulas"

Mensajes de texto simulando ser de un banco, falsas multas dejadas en el parabrisas del coche con códigos qr, bandas que utilizan a personas sin techo para convertirlas en "mulas" y hasta falsas ofertas de trabajo en Facebook. Esas son algunas de las tretas que utiliza la delincuencia organizada para realizar todo tipo de estafas telemáticas, un tipo delictivo que en Gijón ya casi es tan común como los hurtos en plena calle. Así lo indican los datos de criminalidad del Ministerio del Interior, una estadística que refleja que de los 9.879 delitos en la ciudad el año pasado, 2.522 fueron ciberinfracciones. "Cada vez tenemos más juicios por casos como estos", explican varios abogados sobre el asunto.

Uno de ellos es Javier Díaz Dapena, que detalla que hay varios tipos de estafas informáticas pero que todas ellas residen en lo mismo. "Todas se basan en el engaño", cuenta. Dapena cuenta que la estafa se puede producir por una falsa notificación de correos, por aplicaciones de citas o por los clásicos mensajes en los que el delincuente se hace pasar por tu padre y te pide un ingreso. "La comunicación es inmediata y y el subconsciente actúa. Al final, si tu padre te pide dinero lo que te sale es actuar con rapidez", cuenta el abogado. "Tuve un caso de una persona a la que le suplantaron con un mail por la compra de un coche", desvela. "La delincuencia en ese sentido crece cada día y cada vez tenemos más juicios por este motivo", explica. "Es una forma efectiva y rápida de delinquir, no requiere una gran preparación y el beneficio es inmediato", finaliza.

José Víctor Rodríguez, de Cónsul Asturias, es otro de los abogados que se ha topado con este tipo de situaciones. Hace una diferenciación. Los delitos en los que estafa es de 400 euros y los que son de más. Los primeros, la pena es una multa de uno a tres meses y en los segundos la condena puede ir de los tres meses a los seis años. "Nos encontramos todo tipo de casuísticas", concreta este letrado, que ha tenido varios casos.

Este abogado habla de situaciones en los que la banda criminal deja falsas multas en el parabrisas con códigos QR para pagar una multa o anuncios de pisos. "Son bandas organizadas y muchas veces usan muleros", detalla. Este punto es importante porque a veces los muleros, cuenta, saben que lo son y otras veces son personas que no saben que están cometiendo un delito y terminan inmersas en un proceso judicial. "Algunas ofrecen dinero a personas en la calle por tener sus DNI o pueden conseguir los tuyos a partir de una página de ventas y luego eres tú el que tienes que demostrar que no has cometido ese delito", añade. El letrado añade que, en términos generales, son delitos difíciles de esclarecer. "Se suele pillar al mulero, pero las bandas suelen estar fuera de España", cuenta.

Victoria Galán, de Bango Abogados, también ha tenido casos de este tipo. Como detalle, apunta que estas bandas suelen usar aplicaciones como Telegram en vez de Whatsapp porque en ella "se pueden borrar conversaciones cuando se quiera". "Las víctimas suelen ser personas muy necesitadas de dinero y se aprovechan de eso. De gente que está en una situación precaria y se fía de una oferta de trabajo que ve en Facebook", detalla la abogada.

