Los hermanos del hombre abandonado en Somiedo, investigados por homicidio por omisión: podrían haberlo dejado morir

El giro en la instrucción del cadaver de Somiedo está a punto de producirse. El Juzgado de Instrucción número 4, tal y como avanzó hoy en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, ha confirmado que el análisis de las huellas dactilares de "el hombre delgado", el cuerpo hallado en 2015 en una cuneta de Somiedo, se corresponden con las huellas del DNI de Luis María J. C., es decir, el hermano de los dos investigados. A esta prueba se suma la toma de declaración nuevamente de los dos investigados y una modificación de los delitos que, en principio se les atribuye. Por lo pronto, la magistrada al frente de la instrucción sospecha que ambos dejaron morir a su hermano, por lo que les atribuye un delito de homicidio por omisión.

Las diligencias practicadas esta mañana en el Palacio de Justicia han permitido sustituir el delito inicial de detención ilegal (se pudo confirmar que el hombre ya estaba muerto cuando la curatela pasó al Principado) por los de fraude de prestaciones a la Seguridad Social agravado por la cuantía del dinero defraudado, que supera los 300.000 euros en los diez años que siguieron cobrando tanto la pensión de invalidez como la ayuda a la dependencia que recibía Luis María J. C.. A eso hay que sumar ahora el homicidio por omisión. El hombre fallecido y hallado en Somiedo siempre estuvo cuidado y su muerte se produjo por causas naturales, pero la magistrada ha pedido testimonio a los encargados de la autopsia porque, por los testimonios de la hermana detenida, Enriqueta J. C.., el fallecido llevaba varios días encontrándose mal antes de sufrir un posible infarto. Es decir, no se trató de una muerte fulminante y podrían incurrir en este delito al no haberle llevado al médico para que le examinase.

La investigación judicial, además, sigue su curso a la espera de que se reciban las pruebas de ADN para terminar de corroborar la identidad del cadáver de Somiedo. Ese paso judicial quedó ya despejado al recibir las pruebas d las huellas dactilares, avanzadas por LA NUEVA ESPAÑA. Esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia de Asturiasconfirmaba esa identificación lofoscopica con la necroreseña de los restos mortales del cuerpo. "Esa identificación ha sido positiva", indican desde el TSJA. La lofoscopía, precisan, es el estudio y análisis de las impresiones de las crestas papilares, las cuales se encuentran en las yemas de los dedos, las palmas de las manos o las plantas de los pies. En este caso, prosiguen, se han comparado con las que se tenían del DNI del fallecido. La necroreseña, añaden estas fuentes, proviene de "comparar, cotejar o poner en correlación", los datos obtenidos de un cadáver o restos con aquellos otros facilitados por familiares o conocidos, relativos a la persona que se sospecha fallecida y que se trata de identificar.