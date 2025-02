Los ancianos a los que estafó su nieta "eran dependientes para todo"

Un conflicto familiar que ha terminado enfrentando a hermanas y primos y que deja a dos mujeres, madre e hija, sentadas ayer en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pedía dos años de cárcel por apropiación indebida para la hija por, supuestamente, haberse quedado con 25.900 euros de sus abuelos, ya fallecidos. Sin embargo, la acusación particular, que representa a otra rama de esta familia en conflicto, presentaba cargos también contra la madre de esta chica. A ambas las acusan de un delito de estafa y las piden cinco años y, alternativamente, de un delito de apropiación indebida por el que, al igual que la fiscal, piden dos años. La abogada de las acusadas pidió que declararan en último lugar y no llegaron a hacerlo porque la vista se suspendió al faltar un forense. Durante el juicio fueron apercibidas por hacer varias veces aspavientos.

Las que sí declararon fue la hermana y tía de las acusadas, los dos hijos de esta y también las dos asistentas del hogar que se encargaban del cuidado de los ancianos. La hermana, al igual que sus dos hijos, reconoció que su sobrina estaba al cargo de los ancianos porque ella estaba al de su marido y sus hijos trabajaban. "Vivía muy cerca y no trabajaba", expresó. Esta chica, como también reconoce la Fiscalía, era la apoderara de la cuenta. La situación siguió con normalidad hasta que, según contó esta mujer, en casa de sus padres comenzó a faltar dinero. "Estaban preocupados por si no se podían pagar a las asistentas", contó. La cosa fue a más, tanto que hasta hubo que vender un piso de la familia en el que vivía la hermana. "Nos llamaron diciendo que ya no quedaba dinero y que no quedaba más remedio que vender el piso", expresó esta mujer ante los magistrados.

La estrategia de esta rama de la familia se centró también en tratar de demostrar que en los últimos años de vida los ancianos ya no estaban bien ni física, ni mentalmente. "Mi madre estaba en tratamiento psiquiátrico desde hace tiempo y mi padre estaba sordo, apenas veía y había sufrido un ictus. Eran dependientes del todo", aclaró la hermana de las acusadas. A lo largo de la sesión no se concretó demasiado sobre los 25.900 euros que en teoría se quedaron las acusadas. Lo que sí trataron de demostrar es que ese dinero "no era necesario para el cuidado de los ancianos".

Los hijos de la hermana de los acusados fueron en el mismo sentido. Dijeron que el dinero que faltaba no era para el cuidado de los ancianos y que estos en sus últimos años de vida eran dependientes para todo. Un punto, este último, que también indicaron sus cuidadoras. La sesión se suspendió sin que las acusadas llegaran a declarar. Se reanudará el juicio en un principio el 21 de febrero con el forense y ellas mismas.