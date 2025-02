Todos los asuntos del pleno del Ayuntamiento de Gijón: el PP se abre a eliminar la Empresa de Vivienda mientras Foro pide reforzarla

Una propuesta de quien fuera por breve tiempo su compañera de gobierno, la portavoz de Vox Sara Álvarez Rouco, resquebrajó ayer la más que habitual unidad de voto de Foro y PP. Vox pedía iniciar la disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) e incorporar su actividad a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Un inicio de disolución que, vía enmienda del PP, pasó a ser compromiso de estudio de la viabilidad de la operación. Ya con ese formato votaron a favor PP, Vox y el concejal no adscrito. Y en contra PSOE, IU, Podemos y Foro. Aún más, el forista Jesús Martínez Salvador defendió que en la actual situación "lo que tocaría es reforzarla, no plantear cambios que puedan comprometer su funcionamiento".

El presidente de Emvisa y de la Fundación de Servicios Sociales, el popular Guzmán Pendás, defendió el voto del PP en "coherencia con su programa electoral" y dejando claro que no supondría afectación sobre la actividad o el personal. Antes, y en representación del comité de las empresas de Desarrollo y Promoción del Ayuntamiento, Carmen Escandón, recordó que no se "tolerarán ataques hacia el empleo público" y que en un momento de crisis de vivienda no conviene "atacar a quienes desde lo público pueden atajarlo". "Sobran ideas peregrinas de quienes dicen querer resolver los problemas de la gente, desde el desconocimiento, el populismo y la demagogia", sentenció.

Ya tras el pleno, Rouco calificó de "penosa y lamentable la actitud de las izquierdas y de Foro, que no está por adelgazar la estructura municipal". Adelantó que traería más iniciativas así.

Donde Foro no estuvo en sintonía con "las izquierdas" fue en la contestación a la petición de IU y Podemos de pedir la declaración de todo el casco urbano local como zona de vivienda tensionada y prohibir en todo el concejo las licencias para pisos turísticos. Iniciativa que fue tumbada por la unidad de la derecha. Javier Suárez Llana y Olaya Suárez basaron su propuesta en los datos de un reciente informe de la Consejería de Vivienda. "La vivienda es un problema generalizado, afecta a todos los barrios y hay que tomar medidas", defendió el portavoz de IU. Para el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvado, que volvió a mostrar su oposición a las medidas intervencionista, aún faltan informes con más detalle para llegar a la conclusión de que todo Gijón es una zona tensionada y actuar. "Claro, pero primero hay que hacer la petición desde el Pleno y luego se hacen los estudios", le replicó la edil de Podemos recordando el procedimiento que se siguió para pedir lo mismo para Cimavilla y La Arena.