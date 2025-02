Les Comadres premian a Montse Boix y María Martín Barranco; el "Felpeyu", para el alcalde de Oviedo

La Tertulia Feminista les Comadres decidió ayer, por votación entre sus socias, que este año hubiera un "completo" de premios. Eso implica que a los dos galardones imprescindibles, la "Comadre de oro" y su contrapremio del "Felpeyu", le sumarían también la "Comadre de Oro especial" y el "Babayu". En lo positivo, la tertulia ha querido distinguir a dos activistas del lenguaje y la comunicación. La periodista Montserrat Boix Piqué ha sido nombrada "Comadre de oro especial" y la licenciada en Derecho y experta en el buen uso del lenguaje, María Martín Barranco, le acompaña como "Comadre de oro" del año. La entrega será el día 27, Jueves de Comadres.

"No pensé que me iba a emocionar tanto", indicó tras conocer su distinción Montse Boix. Fundadora de "Mujeres en Red" comprometida con la igualdad y con la información con perspectiva feminista, ha sido una de las periodistas que más ha hecho por visibilizar en las redes sociales a la Tertulia Feminista les Comadres. Especialmente en Wikipedia, reforzando su presencia a partir de El Tren de la Libertad. Es, de hecho, la autora de una de las fotografías icónicas de esa marcha, con la filósofa Amelia Valcarcel en la primera fila haciendo la "V" de victoria.

"Las conozco desde hace muchos años y me enorgullece especialmente que me reconozcan una mujeres que respeto tanto por el rigor de su lucha y por el esfuerzo que hacen por intentar, en este momento complejo que vive el feminismo, que apostemos por objetivos comunes", indicó Boix. La catalana, que fue Delegada de Igualdad en RTVE, dimitió de su puesto hace un año, a raíz de la selección de la canción "Zorra" como representante de España en el festival de Eurovisión. "Tengo una larga trayectoria y este premio me llega en un momento espeical de mi vida", reconoció. También aseguró que estará en Gijón para la fiesta: "No me lo pierdo".

Por su parte, en María Martín Les Comadres ha reconocido a una licenciada en Derecho y experta en medios de comunicación –también muy activa en redes sociales– "cuyos trabajos y publicaciones nos enseñan como las palabras y sus significados no son neutros; se ha dejado la vida y la piel en investigaciones ingentes sobre la visión y construcción simbólica y cultural de la mujer y las mujeres, ha sido enorme el aporte que ha realizado a la Filología desde una perspectiva absolutamente feminista".

El "Felpeyu" a ido a parar al Alcalde de Oviedo "Por su absoluto desconocimiento y desprecio hacia las víctimas de asesinatos machistas, cuestionando que no se pidan ‘minutos de silencio’ cuando mueren hombres". Y el "Babayu" ha ido a Javier Jové Sandoval, diputado de Vox, que "tuvo la imperdonable desvergüenza de calificar de ‘chocho charlas’ los cursos para la formación del profesorado en materia de igualdad".