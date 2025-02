Moriyón pone orden en la sala

Cinco horas de Pleno dan para mucho y a la alcaldesa, Carmen Moriyón, le dieron ayer, entre otras cosas, para explicarle de tú a tú al portavoz de PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", en qué consiste ese actual liderazgo de Gijón que el socialista no ve por ninguna parte y para poner orden en la sala afeando a los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, que interrumpieran con sus risas a la portavoz de Vox. Aunque el asunto fue a más cuando Sara Álvarez Rouco habló de estilo matón. "Nos está llamando matones", le dijo el portavoz de IU a la Alcaldesa para que interviniera. "Y a mí se me llamaron ustedes ladrona y no dije nada", contestó Moriyón, que se encontró con un "¿cuándo? de Olaya Suárez. "A ustedes no les gusta la palabra matón y a otros no les gustan otros calificativos. Esto es la democracia, aquí te quiero ver", remató la Regidora antes de pedir tranquilidad a todo el mundo.

Una tranquilidad que ella convirtió en vehemencia para explicar al PSOE los logros del actual gobierno en contraposición con "los trenes perdidos" en el vial de Jove y el plan de vías que achacó a los socialistas porque "en esto de las infraestructuras el PSOE no es el lápiz más afilado del estuche" y afearles que se hubieran opuesto a la compra de Naval Gijón al Puerto "y luego venga el Secretario de Estado a la firma. Mejor haberse manifestado y decir gratis, ya".

