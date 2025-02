Carteles con el lema "Queremos comer bien" sujetados por madres, mayoritariamente, acompañaron dentro y fuera del Ayuntamiento la comparecencia del edil de Educación, el popular Jorge Pañeda, solicitada por Olaya Suárez (Podemos) y Noelia Ordieres (IU) para que hablara sobre la situación de los comedores escolares. El antecedente a la petición de las dos concejalas eran dos informes oficiales: uno poniendo en duda la calidad nutricional de los menús y el otro fijando varios problemas de seguridad alimentaria detectados tras la inspección de uno de los colegios.

Pañeda defiende el servicio de comedor escolar: "Ni una sola intoxicación"

Pañeda inició su intervención con números recordando que "Serunión sirve 765.000 menús en 31 comedores con 1,5 millones de platos por curso y desde que entró a prestar el servicio en 2020 no se ha registrado ni una sola intoxicación alimentaria, lo que evidencia el estricto cumplimento de los protocolos de seguridad". La continuó minimizando el impacto real de "el único informe que hay de la Consejería de Salud y que habla, por ejemplo, de que faltaba papel en el lavamanos. Un informe que concluye calificando el servicio como bueno" y lo acabó cargando contra las concejalas por "intentar engañar dando una información parcial y generando una falsa alarma como si mandáramos a los niños a un matadero poniendo en riesgo su vida".

Un comentario que generó un murmullo en el salón que fue a más cuando el edil dijo que el planteamiento le recordaba a la propaganda nazi de repetir mil veces una mentira para convertirla en verdad. La Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, tuvo que pedir a las familias que respetaran el turno del concejal popular y dejó en el aire el mensaje de que "la responsabilidad de las palabras que usan es de los ediles".

"Vamos que hay que esperar a que ingresen a un niño o niña por intoxicación para que haga algo", le replicó Suárez; mientras Ordieres acusó a Pañeda "de no dar la cara con las familias y venir aquí a defender a la empresa". También criticaron que no se hayan puesto medidas para controlar a Serunion y que se trabaje ya en prorrogar el actual contrato y no en sacar adelante el plan de cocina de proximidad comprometido.

La tensión se trasladó del salón de plenos a la plaza Mayor, cuando Pañeda, que aprovechaba el receso del pleno para acercarse a una cafetería, se cruzó con un grupo de concentrados que le increparon. "Yo no vengo aquí a defender a una empresa, ni a un grupo político ni a ninguna federación de familias; yo vengo a dejar claro que el bienestar y salud de los niños y niñas es una prioridad para este gobierno", había sido su mensaje inicial. Pañeda se encaró con los concentrados en la plaza Mayor para pedir que le respetasen.