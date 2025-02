Soledad Lafuente continuará como líder vecinal de Somió

Desde 1999 lleva Soledad Lafuente como presidenta de la asociación vecinal "San Julián" de Somió y, aunque no era lo inicialmente previsto, seguirá unos años más. Abierto el periodo electoral el pasado 30 de enero, ayer era el último día para la presentación de candidaturas y solo llegó la encabezada por Lafuente, que ha realizado un par de cambios en la lista. Una renovación en la estructura que hoy deberá ratificarse en una reunión con la junta directiva. Una cuestión que apunta a trámite.

"En mi mente no estaba continuar pero, visto lo visto, no iba a dejarlo", señalaba ayer Soledad Lafuente, que seguirá "ayudando en todo lo que pueda" a la parroquia. Admite la histórica líder vecinal que le da "pena" que nadie haya dado el paso para tomar las riendas de la entidad. "Hay gente muy buena trabajando y dando el do de pecho", ensalzó, que presidió la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes" desde 2008 hasta 2018.

Soledad Lafuente se muestra satisfecha con la actividad que promueve la asociación, con sus cursos, charlas y fiestas. También de la inauguración en 2018 del local social. En esta nueva etapa, la presidenta de Somió "delegará más", aunque sin descuidar su objetivo de "echar una mano" en el día a día. "Quise apretar las clavijas, pero no hubo tutía", bromeaba ayer Soledad Lafuente sobre la posibilidad de que algún compañero se animara a liderar una candidatura para ponerse al frente de una asociación con alrededor de 1.400 socios. Ya pasó algo similar en 2021, cuando Soledad Lafuente también había expresado su disposición a dar a un paso al lado pero nadie se presentó.

La circular emitida a los socios para informar sobre el proceso electoral remarcaba que "vuestro trabajo, esfuerzo, ideas y dedicación serán el motor necesario para mantener el vigor" que impulse a la asociación. Reivindicaba ese escrito la "importancia que la renovación de los cargos directivos tiene para la vida y la actividad" de la entidad. Por el momento, ese relevo, al menos en la presidencia, deberá esperar.