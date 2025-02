Al banquillo por agredir sexualmente, amenazar y arruinar a una gijonesa

Una mujer gijonesa de mediana edad acogió en su casa a un hombre y acabó perdiendo todo su dinero incluido el que obtuvo por la venta de su vivienda, sus joyas y además sufrió supuestamente una agresión sexual a manos de un conocido del hombre que había acogido. Ayer comenzó el juicio contra esos dos individuos y contra una mujer acusada de comprar objetos supuestamente sustraídos a la víctima. La Fiscalía pide inicialmente condenas de cárcel para todos, largas en el caso de ambos varones. Las defensas niegan las acusaciones y solicitan la libre absolución.

El juicio, que se celebra a puerta cerrada, quedará hoy visto para sentencia tras varias pruebas periciales. Ayer declaró la víctima, una vecina de ésta que acabó por acogerla en su piso cuando la mujer se vio en la ruina, y miembros de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Gijón que se encargaron de investigar los hechos y lograron recuperar joyas que habían sido supuestamente sustraídas a la víctima. La mujer perdió todo su patrimonio.

La vista oral de ayer comenzó con retraso debido a que uno de los acusados, J. M. G. C., había sido detenido por la reclamación que pesaba sobre el de otro juzgado, y hubo que esperar a que lo trasladara a la sala de vistas.

Inicialmente, la Fiscalía pide para este hombre más de ocho años de cárcel: cinco años por supuesta estafa, dos años por supuestas amenazas, año y medio por supuesto hurto y dos meses de multa por supuesto maltrato.

El acusado de la supuesta agresión sexual, J. C. R., se enfrenta a nueve años de prisión. Para la acusada de un presunto delito de receptación de objetos robados, L. M. F., el fiscal solicita año y medio de prisión. Todas estas peticiones forman parte de las conclusiones provisionales, que pueden modificarse o no al concluir la vista oral. Una de las cuestiones por esclarecer en el juicio es el papel que el hombre acusado de aprovecharse económicamente de la víctima jugó en las relaciones sexuales supuestamente no consentidas que su amigo mantuvo con la mujer que lo había acogido.

La mujer decidió acudir a la Policía en 2021, denunciando supuestos hechos que habían comenzado en 2019. El hombre que supuestamente amedrentó a la víctima supuestamente para lucrarse a su costa, ha sido detenido en varias ocasiones. Entre otras cuestiones pesa sobre él una orden de alejamiento de otra mujer, según explican fuentes conocedoras de un caso que hoy quedará visto para sentencia.