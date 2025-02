Nuria Labari presenta en Gijón sus cuentos sobre el malestar actual

La escritora y columnista cántabra Nuria Labari presenta a las 19 horas hoy, en el café y librería Toma 3 de Gijón, su libro de relatos "No se van a ordenar solas las cosas" (ed. Páginas de Espuma). Labari, que este jueves mantuvo un encuentro con los lectores en la biblioteca de El Fontán, en Oviedo, cree que los lectores encontrarán en los relatos de "No se van a ordenar solas las cosas", lo mismo que ella encontró: "Ojalá les aporte la posibilidad de escuchar. Una de las peores cosas que nos pasan hoy que no somos capaces de escuchar. Y cuando no escuchamos, las personas son un folio en blanco que rellenamos con prejuicios". Los cuentos de "No se van a ordenar solas las cosas" conforman un retablo de vidas que, sumadas, crean "una atmósfera", la del malestar que recorre a la sociedad actual. Estos cuentos nacen de una pregunta: "¿Usted qué hace todos los días con su malestar?".