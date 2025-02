Somió afronta una "nueva" etapa desde la "continuidad"

Bajo un principio de "continuidad" operará la nueva junta directiva de la asociación vecinal "San Julián" de Somió. De nueva, eso sí, tampoco tiene mucho. Apenas hay un par de cambios en la lista, encabezada por la veterana Soledad Lafuente, que continuará en la presidencia, aunque ni ella misma lo esperaba. "Pensaba que alguien daría el paso, pero si marchaba esto iba a quedar descabezado", comentaba ayer Lafuente. La vicepresidencia será para Raquel García. Nacho Suárez y Beatriz Larroza serán secretario y vicesecretaria, respectivamente. E Inmaculada de la Torre, vicetesorera. Es una de las caras nuevas. "Me dijeron si te apetecía colaborar y aquí estoy para echar una mano", aseguraba de la Torre. El diseñador Héctor Jareño es el otro "fichaje" de la candidatura, en esta ocasión como vocal. "Es importante poner tu grano de arena donde vives, es muy gratificante estar cerca de la gente", subrayaba Jareño. Le acompañarán como vocales Isabel Meana, Miguel Ángel González-Posada, Laura Viñuela, Toña García, Virginia Álvarez-Buylla, Isabel Manso, Carmen María González, Almudena Redondo y María Teresa Larroza. Al no haberse presentado más de una candidatura, no habrá votaciones, pero la remozada lista s deberá aprobarse en una asamblea el 6 de marzo. Un mero trámite.

"Nadie quiere dar un paso al frente, pero esto tampoco es para tanto", bromeaba Soledad Lafuente, que presume de parroquia. "No me voy a marchar de aquí y ayudaré siempre al que me lo pida", aseveraba ayer la líder vecinal, que no tiene previsto agotar el mandato de cuatro años. Desea que alguien tome el testigo. La asociación vecinal seguirá velando en esta etapa por Somió. "Lo que pide la población es lo mismo", señalaba Soledad Lafuente. Entre las cuestiones, la iluminación, la vigilancia, los jabalíes o el transporte público. Pero con añadidos. "Entramos en periodo complicado porque ya empezó la ampliación del Parque Científico y hay planes de urbanización que conllevarán cambios de movilidad", indicaba la presidenta.

Las actividades sociales se mantendrán, ya sean las fiestas, el homenaje a los mayores o los cursos y talleres. "Tenemos muchas ideas", apuntaba Isabel Meana. Una de ellas es el enramado de las fuentes de la parroquia por San Juan, una vía de "recuperar tradiciones" y "unir al pueblo", ensalzó Almudena Redondo, que puso sobre la mesa el objetivo de atraer a los adolescentes de Somió con actividades. No se caerá de la agenda el "bookcrossing". Tampoco las actividades infantiles, que tienen "mucho éxito". Y ya se prepara la segunda Semana del Arte y de la Creación de Somió, una parroquia que encara un nuevo ciclo desde la "continuidad" al mando con Soledad Lafuente al timón.