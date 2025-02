La llegada del hospital Quirón dispara el interés por construir en Nuevo Gijón

La consolidación del proyecto de construcción del hospital de la firma Quirón en Nuevo Gijón ha disparado el interés de las constructoras por edificar en el barrio. "En Urbanismo hemos recibido muchas consultas para desarrollar las áreas de planeamiento que hay en los terrenos colindantes al hospital, todas ellas de vivienda colectiva. Unas consultas con propuestas más avanzadas, otras más incipientes, pero todas muestran que hay interés por la zona. No son solo viviendas, son también servicios. Son restaurantes, son cafeterías, son supermercados...", explicaba el responsable de la concejalía, el forista Jesús Martínez Salvador, solo unas horas después de que el Pleno, con los únicos votos en contra de IU y Podemos, diera su aprobación definitiva a la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que hace factible la operación. A la empresa le toca ahora presentar el plan especial para que el Ayuntamiento le dé la licencia. Mientras, y por iniciativa de la CSI, el asunto está en los tribunales.

Ese interés por construir ejemplifica para Martínez Salvador la capacidad del proyecto de Quirón como "agente dinamizador de la zona" más allá de los alrededor de 50 millones de inversión de la empresa y "las 300 personas que diariamente van a ir allí a trabajar y las miles de personas que irán a las consultas". ¿De cuántas viviendas estamos hablando? El PGO distribuye en ese ámbito una decena de áreas de planeamiento con capacidad para 1.996 nuevas viviendas. Dos de esas áreas, que suman 530 pisos, ya están desarrollándose. Las ocho restantes que ha generado el interés empresarial supondría el despliegue de 1.466 viviendas en Nuevo Gijón.

De las potencialidades del proyecto para toda la ciudad, y sobre todo para el barrio, ya había hablado Martínez Salvador en el Pleno en su condición de portavoz de Foro. También lo hizo la portavoz del PP, la vicealcaldesa y concejala de Economía y Empleo, Ángela Pumariega. "No tenemos dudas, ayudará a revitalizar y dinamizar la zona, y va a ser un refuerzo para la salud de los gijoneses. Este gobierno está construyendo el Gijón del futuro, construyendo una ciudad de oportunidades", indicó Pumariega, quien, como el resto de los portavoces, estableció un vinculo entre el proyecto de Quirón y la llegada de la Universidad Europea. Dos inversiones millonarias de iniciativa privada que esta semana quedaron consolidadas en el ámbito de su tramitación municipal.

Críticas de la izquierda

Y que no gustan nada de nada ni a Izquierda Unida ni a Podemos. "Esta es una nueva entrega de lo que mejor se le da a este gobierno: convertir suelo público en negocio privado. Alcaldesa, su lema no es Gijón lidera. Su lema es hagan negocio", sentenció Javier Suárez Llana, portavoz de IU, que dejó claro que ni comparten el modelo de "convertir derechos en negocios" ni "nos fiamos de Quirón, ni de usted, señora Moriyón, y su papel en esta operación".

"Hemos modificado el PGO para acomodar la llegada de los vampiros de la sanidad pública", denunciaba la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, quien fue tan dura con un gobierno local "que apuesta por la privatización de la ciudad" como con un gobierno autonómico que "colabora con ello".

En interés de Cabueñes

El PSOE también dio su voto a esta modificación del Plan General, pero dejando claro que su mirada no estaba en el hospital de Nuevo Gijón sino en el de Cabueñes. Hay que recordar que antes del cambio del PGO, hubo un convenio entre Ayuntamiento y empresa de permuta de fincas que permitió a la administración local hacer suyas unas fincas necesarias para la obra de ampliación, ahora paralizada, del hospital de Cabueñes. "Ese es nuestro interés: un hospital público mejor para todos. Para nosotros el Grupo Quirón es un mero actor secundario" defendió el socialista Constantino Vaquero al tiempo que resaltaba el trabajo previo hecho por el anterior gobierno municipal. "Ustedes no han desatascado nada, no han liderado nada. Ustedes recogen los frutos de lo que se hizo antes", les espetó a Foro y PP.

Desde su bancada, la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, también se felicitaba porque "se abra la puerta a un plan que muchas ciudades quisieran tener para sí" y por el empujón en la mejora para la ciudad que supondrá la Universidad Europea. Que otros no lo vean así, dijo la edil, "es otra muestra de la mala fe de las izquierdas".

No fue la única modificación del PGO votada ayer en un pleno extraordinario que empezó a las ocho y media de la mañana y acabó alrededor de las nueve, sin más intervenciones que una explicación de voto. También salió adelante la modificación que afecta al articulado del Plan que regula los equipamientos públicos. En este caso, el único voto en contra fue del PSOE.

Son las primeras modificaciones del PGO de 2019 al margen de los ajustes puntuales por acatamiento de una sentencia. Fue el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, quien hizo mención a "que el destino quiso que fuera un 14 de febrero". No, el valor de la fecha no estaba en la celebración del amor. Su valor es que un 14 de febrero de hace seis años el Boletín Oficial del Principado publicaba el nuevo PGO de Gijón tras dos documentos de planeamiento tumbados en los tribunales.

"El 4% de estas inversiones vendrá al Ayuntamiento", destaca la Alcaldesa La Alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, volvió ayer a defender la trascendencia para la ciudad de la instalación de un hospital privado y un campus universitario privado a través de Quirón y la Universidad Europea. "Son dos inversiones importantísimas", explicó durante una entrevista en COPE Gijón, donde utilizó la calculadora para demostrar cómo estos dos proyectos privados son importantes para garantizar la actividad pública en la ciudad a través de los ingresos que dejarán en las arcas municipales, y que van más allá de los 3,2 millones que la Europea pagará por su parcela en La Pecuaria. "La izquierda habla de lo público, ¿con qué se paga lo público? El 4% de esos 30 millones de inversión de la Pecuaria y los 50 de Quirón es dinero que vendrá al Ayuntamiento y que dedicaremos a proyectos de ciudad", recordó la Regidora. Moriyón concretó que, completado el proceso de estas dos inversiones, ahora centrará su trabajo en atraer inversores para Naval Gijón. "Yo soy una comercial de la ciudad", remató la Alcaldesa.

