Moriyón: "Sí o sí, Psiquiatría debe ir en la ampliación de Cabueñes"

La diputada regional del PP, Pilar Fernández Pardo, reclamó ayer al Gobierno regional que detenga la tramitación del decreto de modificación del mapa sanitario de Asturias hasta que se amplíe Cabueñes. Porque las actuales instalaciones están "colapsadas y obsoletas por la incompetencia de sus responsables, que no han sido capaces de llevar a buen término la ampliación", dijo, y no estarían en condiciones de aceptar una mayor presión de pacientes. La diputada tenía previsto mantener ayer una reunión con la junta de personal de Cabueñes para revisar el problema que se genera con el parón de la obra, pero se suspendió ante la negativa de UGT de celebrar el encuentro. Y sin el acuerdo de todos los representantes de la junta, no hubo posibilidad de reunión. "Debería haber sido un ejercicio de normalidad democrática y UGT lo ha convertido en normalidad antidemocrática", lamentó Pardo, que aludió a las "presiones" que habría recibido el sindicato. Lo sucedido provocó enfado en Cabueñes y levantó suspicacias: "Qué puede haber detrás para que moleste una reunión".