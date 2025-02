Viñuela: "Youtube y TikTok le están viniendo de maravilla a la música"

Las redes sociales, especialmente TikTok, "han cambiado totalmente la forma de consumo de la música". Y no es un cambio para mal. Es una transformación que, con los números en la mano "le está viniendo de maravilla a la industria musical, que está creciendo un montón".

Así lo contó en la Biblioteca Jovellanos Eduardo Viñuela Suárez, profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, que esta semana intervino en el ciclo "Háblame de música" programado por la institución gijonesa con una charla enmarcada bajo el título "(En)redando: melodías en Instagram y TikTok".

Le dio tiempo al gijonés a hacer un repaso por el siglo XXI y los "enormes cambios que las nuevas estructuras tecnológicas han provocado en la música". Que llegan al punto de que en la actualidad "donde más se consume música es en Youtube, y luego a través de las redes sociales, como Instagram y TikTok. Sobre todo esta última es la red más musical y ha afectado en todos los órdenes, desde cómo se compone a cómo se presenta o como son las estrategias de mercado... a todo", explica este experto.

En opinión de Viñuela, las redes son ahora la radiofórmula de los ochenta y noventa, con todo lo que ello implica. "Seguro, sin duda. La música ‘mainstream’, la que más circula, la que más triunfa, está pensada para ser escuchada en redes sociales, en plataformas de ‘streaming’, y pensada para ser compartida. Así que utiliza estructuras que duran lo que suelen durar los contenidos de Tiktok o Instagram; o sea, 15 segundos, 20 segundos". Tanto han condicionado lo que se hace que se llega al punto de que "se estrenan canciones o fragmentos en Instagram. Se presentan con gran alarde los primeros 30 segundos de un single y ahí mismo ya se está viendo la respuesta, la interacción del público. Y eso, además, nos lleva a otra realidad y es que hay muchas mezclas y remezclas de un mismo tema. No hay una sola versión de una canción, igual que ya no hay un videoclip sino varios". Impensable hace solo una década. Y podría seguir con otros muchos ejemplos que llevan a una misma reflexión: "Todas son nuevas dinámicas de consumir la música" que, aunque parezca toda una revolución, tampoco tiene tanto. "Siempre hubo música, canciones, géneros que se adaptaron al formato en que se iban a registrar; eso ocurre así desde que nació el fonógrafo hasta la evolución tecnológica, y siempre se fue condicionando la propia estructura y la composición de las canciones". Pero quizá lo que sorprende es la fuerza arrolladora de ahora, porque "no solo se genera un montón de dinero, también hay una interacción y un vínculo con la música muy potente". Como pocas veces antes.