El zasca de un hostelero de Gijón tras una crítica injustificada: "Agradezco que no vuelva"

Los encontronazos entre comensales y empresarios en las redes sociales son cada vez más habituales: unas veces porque el empresario no acepta la crítica del cliente y otras porque el hostelero considera que la mala prensa es injustificada. Éste es el caso de un empresario gijonés que no reaccionó nada bien a las críticas de un comensal que en su crítica aseguraba que no estaba dispuesto a volver al establecimiento. El cabreo del hostelero fue tal, que acabó estallando: "Agradecemos que no vuelva".

La crítica fue vertida por un usuario de nombre "Piciaes". "Comida de menú: reservada mesa para la tres de la tarde, nos sentamos y, ¡sorpresa!, a las 15.20 horas nos dicen que dos de los platos del día ya no quedan. Nos dan como alternariva tres platos de pena: arroz caldoso, seco y frío; solomillo, seco y escaso; y cachopo de lenguado, de pena", carga el usuario, que remata: "Los camareros muy bien. Para no volver".

La respuesta del empresario no se hizo esperar: "El menú del día no se reserva, por lo que cabe la posibilidad de que se termine, ya que son platos elaborados en el día y es difícil calcular las cantidades, creemos que es obvio. No obstante para poder seguir dando un buen servicio, cuando se termina uno de los platos de menú, intentamos sustituirlo por otro, creemos que es mejor eso que decir que no hay menú y cruzarnos de brazos", argumenta el hostelero, que hasta se disculpa: "Sentimos que un arroz caldoso con almejas, solomillo y un cachopo de lenguado no haya estado a su altura", contesta antes de finiquitar: "Agradecemos su decisión de no volver más. Saludos cordiales".

Muchos hosteleros se quejan de que muchas veces quienes critican sus locales ni tan siquiera han comido en ellos. "No se exige que se presente una factura o un tique de compra, puede opinar cualquiera", se quejaba hace no mucho un cocinero asturiano reconociendo incluso que en no pocas ocasiones "es la competencia la que te pone opiniones malas para hacerte quedar mal".