Boicot histórico, Gijón se queda sin los 100 mejores del pádel: "No conseguiremos los objetivos económicos que esperábamos"

El Gijón Premier Padel P2, que se celebrará del 24 de febrero al 2 de marzo, afronta un escenario inédito tras la ausencia de los 100 mejores jugadores del mundo. Pese a la ampliación del plazo de inscripción y las negociaciones previas, ninguno de ellos ha decidido participar en protesta por los cambios en la estructura del circuito y el sistema de puntuación.

La organización de Premier Padel confiaba en alcanzar un acuerdo con los jugadores, pero los intentos de diálogo no han surtido efecto. En un último intento por frenar la deserción, Premier Padel envió una carta recordando las posibles consecuencias legales por incumplimiento de acuerdos comerciales. Sin embargo, los deportistas mantuvieron su postura, dejando vacantes los cuadros principales del torneo.

Desde Premier Padel lamentan la decisión y advierten de que esta situación podría derivar en acciones legales contra los jugadores. La falta de participación masculina también genera incertidumbre sobre el futuro del circuito y su objetivo de convertirse en deporte olímpico.

El torneo sigue adelante con el cuadro femenino. A pesar del boicot, la competición se mantiene en pie gracias a la participación de las mejores jugadoras del mundo. La International Padel Players Association (IPPA), que representa a las jugadoras, sí logró acuerdos con Premier Padel, garantizando la disputa del torneo.

La organización ha subrayado el compromiso de las jugadoras y ha destacado que su presencia permitirá que Gijón siga acogiendo un evento de primer nivel. Sin embargo, la ausencia del cuadro masculino plantea dudas sobre el impacto económico del torneo. El Patronato Deportivo Municipal (PDM) había estimado un retorno de 5,73 millones de euros entre esta edición y la de 2026, lo que justificaba una inversión municipal de 1,62 millones de euros.

El Ayuntamiento renegociará el contrato de patrocinio. El boicot también ha llevado al Ayuntamiento de Gijón a replantearse su aportación al torneo. La intención del Consistorio gijonés es renegociar el contrato de patrocinio y que el dinero que pueda ahorrarse se destine a clubes deportivos de la ciudad.

El gobierno local ha agradecido a las jugadoras su compromiso y profesionalismo, resaltando la presencia de las mejores parejas del circuito femenino. A pesar de la controversia, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por el torneo y su impacto en la proyección internacional de Gijón.

Joan Cuscó, presidente de Octagon: "No conseguiremos los objetivos económicos que esperábamos"

"Haremos una competición exactamente igual, con el mismo ‘prize money’ y mantendremos el torneo", aseguró el presidente Octagon, empresa organizadora del Premier Padel que va a disputarse en Gijón y que ha quedado tocado por el boicot de los 100 mejores jugadores del top masculino. Sin embargo, reconoce que las previsiones económicas iniciales para la cita deportiva que se desarrollará en Gijón entre los días 24 de febrero y 2 de marzo no se cumplirán. "No conseguiremos los objetivos económicos que esperábamos", admitió. Aun así, subrayó que este proyecto con la ciudad es a largo plazo y recordó que "hemos firmado con Gijón hasta 2026".

Sobre las posibles devoluciones de entradas y las quejas del público, Cuscó reconoce que "evidentemente, siempre habrá gente que puede considerar que ya no le interesa seguir el evento", pero indicó que la organización actuará "según vayamos viendo la situación".

Respecto al conflicto con los jugadores, el presidente de Octagon considera que la situación es excepcional y no tiene por qué repetirse en el futuro. "Creo que esto ha sido accidental es y fruto de muy mala suerte. La relación entre Premier Padel, la Federación y los jugadores continuará", afirmó, restando gravedad al problema y calificándolo de un simple "bache" entre la organización y los participantes.

Cuscó lamentó que los jugadores no hayan valorado todos los factores en su decisión de no participar. "No han tenido en cuenta el esfuerzo que hemos hecho para llevar el torneo a la franja cantábrica, ni el compromiso de la ciudad ni de los patrocinadores. Todos perdemos aquí", declaró. Pese a la situación, reconoció el derecho de los jugadores a negociar como consideren oportuno. "Son libres de hacerlo", señaló, aunque se mostró sorprendido por la magnitud del boicot. "No tengo la sensación de que tuviese que ser una situación tan difícil", afirmó. Finalmente, calificó la decisión de los jugadores como "radical" y cuestionó su postura. "Han jugado torneos en el extranjero sin problemas y no me parece lógico que el único que se juega en España lo rechacen", aseguró Cuscón.

Los jugadores han tomado la medida en protesta por los cambios en la estructura del circuito y el sistema de puntuación.