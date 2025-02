Familiares y amigos en la despedida al empresario César Telenti: "Deja un vacío difícil de gestionar"

Protector de los suyos y un trabajador "muy activo". Así definieron ayer al empresario César Díaz–Telenti sus familiares, amigos y compañeros en el tanatorio de Cabueñes. Fue allí donde todos se reunieron, en torno a la capilla ardiente por el gijonés, fallecido el domingo a los 51 años tras sufrir de madrugada un infarto del que no pudo recuperarse.

"Era la primera persona a la que podías llamar cuando necesitabas apoyo", musitaban sus familiares, que agradecían las numerosas muestras de cariño que están recibiendo. "Es algo con lo que no cuentas y que te deja en ‘shock’. No entendemos como de un segundo a otro una vida se derrumba y nos deja ahora con una sensación de vacío que no sabemos gestionar", lamentaban. "Gijón pierde a una persona que siempre estaba intentando dinamizar la ciudad con ideas originales. Era un torrente de ideas", destacó por su parte el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador.

El fallecimiento de César Díaz–Telenti se produjo en la tarde del domingo en el HUCA, hasta donde fue derivado de madrugada tras sufrir un infarto. Todo ocurrió después de una jornada intensa como muchas de las que protagonizaba e impulsaba Telenti: a mediodía había colaborado para organizar un evento en Gijón, y por la noche otro en Oviedo por San Valentín, en el Hotel AC Forum, al que acudió junto a su esposa, Mónica Prieto, y con algunos de sus amigos. Acabada la cena festiva, el gijonés prolongó la velada con sus compañeros, y fue entonces cuando sufrió el infarto. Trataron de reanimarle tanto en la calle como posteriormente en el HUCA, con el resultado conocido. La noticia del fallecimiento cayó como un jarro de agua fría en Gijón, donde era una referencia en el sector de la hostelería.

César Telenti. / JUAN PLAZA

Fueron muchos los gijoneses que se desplazaron durante todo el día hasta el tanatorio de Cabueñes para arropar a su mujer, así como a sus hermanas. De su madre, nonagenaria, Paulita Martínez Luna, Telenti presumía constantemente. "Tenía un carácter alegre, jovial y siempre sabía crear un ambiente de disfrute. Le vamos a echar mucho de menos", expresó Martínez Salvador. Pablo Buey, propietario junto a Herminio Iglesias del grupo Tonada, donde Telenti fue gerente y responsable de comunicación, era otro de los allegados consternados. "Siempre estuvo muy relacionado con la hostelería y con Gijón. De cualquier cosa hacía un negocio", subrayó Buey sobre Telenti, quien desde muy joven estableció su vínculo con las relaciones públicas y la comunicación. Asimismo, también impulsó la Inmobiliaria Telenti, fue vicepresidente en el Club Orca de submarinismo y fue vocal en la directiva del Grupo Covadonga, entre 2020 y 2024. Y en la hostelería, llegó a concurrir a las elecciones de Otea de 2020.

En todas esas etapas estuvo acompañado por sus familiares y su esposa, de la que se enamoró con tan solo 16 años siendo ambos estudiantes del IES El Piles. Prieto se encontraba ayer destrozada por el fallecimiento de su compañero de vida. Los familiares rumiaban el "golpe enorme" que han sufrido.

"Era un amigo entrañable. Siempre sabíamos que tenía ánimo para ayudar tanto en lo bueno como en lo malo. Era un ejemplo de persona. Un ser humano de 10", comentó Juan Carlos Robles, gerente del hotel AC Forum, donde se celebró la fiesta de San Valentín de la noche del sábado, y uno de los muchos amigos que lloran la pérdida de Telenti. El último adiós del empresario tendrá lugar hoy, a las 13.00 horas, en la capilla del tanatorio de Cabueñes.