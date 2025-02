El PSOE de Gijón pide el aplazamiento del torneo mundial de pádel

El grupo municipal del PSOE propuso esta mañana el aplazamiento del torneo mundial de pádel que se celebrará del 24 de febrero al 2 de marzo. Lo hizo después de que se confirmara que en esta cita no estarán ninguno de los 100 mejores jugadores del mundo. "Visto lo visto, este gobierno debería valorar la posibilidad de aplazar el evento. Lo que está claro es que no hay nada preparado para que se celebre en condiciones por el dinero que desembolsó del erario público, 1'6 millones de euros", indicó el concejal Jacobo López, que reivindicó que "si no pueden cumplir, que ese dinero se use para rehabilitar instalaciones deportivas".

El edil socialista lamentó que "el Ayuntamiento no tiene nada firmado a pocos días de que comience el circuito y cabe recordar que vendieron entradas para un tipo de torneo que, sea como sea, no va a tener lugar este año". "No se puede pagar lo mismo por un torneo mermado. Los concejales de este gobierno no son capaces de organizar ni el Mundial, ni la ATP, ni el pádel", agregó.

Por su parte, la edil Marina Pineda criticó al gobierno local por tratar de "llenar la ciudad de eventos privados y de una forma de actuar basada en la improvisación". "El año pasado vivimos el fiasco del torneo ATP de tenis, cancelado en el último minuto sin que el gobierno local pudiera reclamar nada a la empresa organizadora, y este año vamos por el mismo camino. Ya tenemos claro que su miedo al Mundial estaba justificado, ni siquiera son capaces de organizar un torneo pádel", desarrolló Pineda, antes de poner el foco en que desde el PSOE reprochan que se firmara un contrato de patrocinio y no un acuerdo de colaboración.

Además, Pineda hizo hincapié en que el dinero aportado para este torneo de pádel "se tendrá que financiar a partir de remanentes", puesto que era un gasto que no estaba previsto en el presupuesto municipal de este año. "Debe clarificar cuáles son sus prioridades: o seguir colaborando para que empresas privadas hagan negocio con lo público o atender las necesidades reales de la ciudadanía", zanjó Pineda.