Ni alquila ni vende: la nueva estafa de la falsa vivienda que han detectado en Gijón

La Fiscalía pide 3 años de prisión para la acusada que intentó estafar con 450 euros a otra mujer, a la que le prometía reservarle un piso en Gijón. La vista oral está prevista para este miércoles, 19 de febrero, a las 10.00 horas en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. ¿Pero en qué consiste esta estafa?

El 24 de abril de 2022, la víctima contestó a un anuncio en una página web donde se ofrecía el alquiler de una vivienda, que se ubicaba en la calle Cienfuegos de Gijón. Tras la contestación a este anuncio, la acusada le envió un mensaje de WhatsApp donde le enseñaba las fotos de la vivienda, de la que supuestamente era propietaria. Una vez establecida la conversación y visto el interés de la víctima en alquilar el piso, la "propietaria" le indicó que para hacer la reserva del departamento tenía que realizar un pago de 450 euros. Tras realizar esta transferencia, ambas acordaron una cita el día 5 de mayo de 2022 a las 16:00 horas.

Llegado el día establecido, la acusada no se presentó a la cita y la damnificada, tras intentar contactar con ella de manera fallida en varias ocasiones, decidió presentarse en el domicilio que iba a alquilar. Cuando llegó y la supuesta propietaria no se encontraba allí tampoco, decidió contactar con los vecinos del edificio, que le confirmaron que la vivienda que le habían prometido tenía otros propietarios viviendo allí y, por ende, la vivienda no estaba en alquiler.

La cuenta a la que fue hecha la transferencia, para la reserva del piso, pertenecía a un familiar de la acusada, el cual no tenía conocimiento de los hechos acontecidos. Ese mismo día, tras la realización de la reserva, él recibió indicaciones de la acusada para que le transfiriera el dinero que acababa de recibir a su cuenta.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa establecidos en los artículos 248.1 y 250, pertenecientes al Código Penal. Por eso, se solicitan 3 años de prisión para la acusada, además de inhabilitarla para ejercer su derecho del sufragio pasivo durante todo el período que dure su condena y el abono de las costas procesales.

En cuanto a la noción de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que se indemnice a la damnificada con los 450 euros que había transferido para la reserva de la vivienda, más los intereses legales correspondientes.

En cualquier caso, este caso ubicado en Gijón ha de servir de alerta de este tipo de estafas relacionadas con el mercado inmobiliario. Los delincuentes y amigos de lo ajeno cada vez diversifican más su "modus operandi" y aprovechan, por ejemplo, la delicada situación del mercado inmobiliario para captar potenciales víctimas.

Es por ello que, ante la situación compleja de la vivienda en el país, pueden aprovechar la extrema necesidad o desesperación de algunos ciudadanos para intentar engañarlos y hacer que paguen una cantidad por un piso que en realidad no es de la propiedad de quien supuestamente lo está alquilando o vendiendo.

Se hace así más necesario que nunca comprobar todo en torno a la operación y, si uno está en proceso de alquilar o adquirir un piso o una casa, se debe cerciorar de la auténtica identidad de la persona que lo está ofertando. Es por ello que resulta esencial quedar presencialmente con esa persona antes de cerrar nada o realizar algún desembolso.