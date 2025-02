El desembarco de un lobby juvenil: Asturias descubre a sus jóvenes líderes

Con la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, abriendo el evento y el presidente del Principado, Adrián Barbón, cerrándolo, cientos de jóvenes dispuestos a liderar Asturias se daban cita ayer en el gijonés Palacio de Congresos en la presentación de Lideremos en Asturias. "El primer lobby juvenil de España", en definición de su vicepresidente, Xavi García Tort. Lideremos se presenta como una "lanzadera de talento y liderazgo juvenil" fundada en Barcelona por Tomás Güell, –que también estuvo en Gijón– en 2021 y que busca generar un movimiento de jóvenes que puedan presentar propuestas ante las administraciones públicas.

Los rostros de Lideremos en Asturias son Manuel Porrón y Lucía Fernández, que compartieron micrófono con otra docena de ponentes –la mayoría impulsores de la plataforma–que en intervenciones donde se conjugaron los verbos liderar, triunfar y emprender. Se habló de salud mental y de la cultura del esfuerzo, de la falta de relevo generacional en el campo y de la necesidad de tener el control fiscal de nuestras vidas, del orgullo de ser asturiano y de la urgencia de reducir la burocracia. Se oyeron los testimonios, entre otros, de Carolina González, Lucía Velasco, Patricia Quintana, Sophia Rollins o Noe García.

Aunque los mayores aplausos fueron para Marco Bermúdez, al que sus 13 años le obligaron a colocar una caja bajo los pies para llegar al atril pero no le han impedido tener su propio negocio. "Emprender es convertir un problema en una solución. Quienes no emprenden es porque no saben qué hay entre el problema y la solución", remató.

"Venir a escucharos es un deber y una oportunidad", les indicó Moriyón que prometió tener su puerta abierta. Igual que la del despacho de Barbón que compartió con todos aquella visita al Parlamento con 13 años cuando dijo que quería ser presidente de Asturias. "Y aquí estoy", remató. Entre el público algunos menos jóvenes como el rector de la Universidad de Oviedo, Nacho Villaverde; la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, y la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias –principal patrocinador–Eva Pando.