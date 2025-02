La sonada respuesta de Óscar Puente a un gijonés indignado por la falta de una estación digna: "Eres ingeniero y pareces un buen chico..."

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha respondido en redes a un seguidor que le reprochaba su "poco aprecio" por Gijón. El seguidor lo hizo en respuesta a una publicación del socialista en la que compartía imágenes de la futura estación de Valladolid, un anuncio que a este tuitero le molestó por la, a su juicio, diferencia de inversión entre esta ciudad y la intermodal de Gijón. El ministro le respondió: "A ver, que eres Ingeniero y pareces buen chico. ¿Cuántos trenes pasan por Gijón y cuántos pasajeros pasan por su estación al año? ¿Sabes cuántos trenes pasan al día por Valladolid y cuántos pasarán cuando estén concluidas las obras en marcha de la red ferroviaria española? Pues esas son las cifras que tienes que tener en cuenta. No los habitantes. De nada".

En realidad, el "choque" no llegó a mucho más porque el propio seguidor reconoció después el gesto de Puente de "dar la cara", pero sí sirvió para que el socialista justificase la apuesta por la estación de Valladolid por la diferencia de viajeros. "En Valladolid hay 17.500 viajeros día. Es una estación pasante para todos los tráficos hacia y desde el norte. No una estación termini. En Gijón se va a hacer una nueva estación, pero el proyecto aún no está hecho", le señaló a este seguidor en una segunda publicación. Añadió que Gijón tiene 2.800 viajeros al día. El tuitero que le había interpelado, no obstante, sí le señaló que, más allá de las comparativas, Gijón "lleva esperando más de 14 años (por la intermodal) en una oficina de obra".

El ministro de Transportes se ha caracterizado siempre por su gran actividad en redes sociales, y especialmente en X, antigua Twitter, donde no duda en contestar a quienes le interpelan o critican. Es por ello que decidió contestar a este usuario harto, como muchos gijoneses, de la eternización de la estación provisional de Sanz Crespo y el deterioro, a su vez, de la estación de autobuses, que se queda pequeña para la ciudad.

"Vale que eres de Valladolid y cada uno tiramos para nuestra tierra, pero que poco aprecio le teneis a Gijón incluyendo el Ministerio. Valladolid - 300000habitantes y 253 M€ de estación mas la que ya tienen en buenas condiciones. Gijón - 270.000 habitantes y 0 M€ y hay esto", publicó citando a Óscar Puente y compartiendo imágenes de las estaciones gijonesas.

A partir de esa publicación se formó el diálogo entre este ingeniero civil gijonés, que se llama Pablo, y el Ministro de Transportes, que no se escondió ante la crítica. De hecho, el propio Pablo, pese a su crítica por la escasa inversión en Gijón, acabó lanzándole algún elogio a Puente: "Sinceramente, eres de los ministros que más se involucra con las infraestructuras y bastante, y lo valoro muchísimo...".