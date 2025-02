El Tsunami completa su cartel: "Hot Water Music" y "Bad Nerves" también estarán en Gijón

El Tsunami Xixón Festival completa su cartel para su nueva edición de julio, que, anuncian, será la más grande hasta la fecha, con la reciente inclusión de "Hot Water Music" y "Bad Nerves". El festival acaba de anunciar su programación por días y explica que, tras la cancelación "por motivos logísticos" del año pasado, "Bad Nerves" sí actuará este año, "por fin", en Gijón. Los organizadores defienden que se trata de "una de las bandas de punk rock que más seguidores tienen actualmente en nuestro país han querido estar presentes". Los americanos "Hot Water Music", añaden, es "una de las bandas más grandes de los años dorados del sello Epitaph Records", y con su cita en Gijón "volverán a España por vez primera desde 2010". "Será un concierto único para el que la banda volará exclusivamente desde Estados Unidos", aseguran.

El festival lleva anunciando novedades desde hace meses. Se sabe, por tanto, de lla presencia de "Thirty Seconds To Mars", liderado por el cantante y actor Jared Leto, que a juicio de los organizadores dará "uno de los conciertos más impresionantes que se pueden ver a día de hoy en el Escenario Vibra Mahou del festival gijonés". Conocida es también la actuación de "Sex Pistols", que para el festival es "la banda más legendaria de la historia del punk rock". En el género del hip hop, actuará Kase. O, uno de sus referentes, en el marco de una gira nacional pero selecta, con solo ocho fechas. Los suecos "Refused" y la conocida banda "Carolina Durante" también forman parte del cartel.

Las entradas de día para esta próxima edición estarán disponibles a la venta el próximo jueves 20 de febrero a las 13.00 en www.tsunamixixon.com. El cartel, por días, es el siguiente:

Jueves 17 de julio. Playa de San Lorenzo de Gijón.

Rockaway San Lorenzo Beach con Ramoñas

Viernes 18 de julio.

Thirty Seconds To Mars

Kase.O

Hot Water Music

Zebrahead

Big Special

Slope

The Scratch

Onza

Girlband!

Hermana Furia

Las Furias

Sábado 19 de julio.

Sex Pistols feat. Frank Carter

Refused

Carolina Durante

Bad Nerves

Heavy Lungs

Alcalá Norte

Viva Belgrado

Me Fritos And The Gimme Cheetos

Tremend Jauría

Ice Haven

Y en el skatepark de Cimadevilla: Flash Back, Los Bárcenas, Secret Show