"Los Acoplaos", el gusto de compartir disfraz en el Antroxu entre vecinos de barrio

Todo cambia y evoluciona. Muchas veces es difícil mantener la esencia. Puede estar ahí la tentación de darle un vuelco, abrirse a otra idea o incluso moverse a otra charanga. Sucede en el Antroxu que muchas charangas nacen y desaparecen, y que los charangueros van saltando de una a otra experiencia. Pero quedan historias como la de "Los Acoplaos", donde sigue vigente el espíritu con el que nacieron en 1998. Porque siguen siendo la misma charanga de barrio, en la que vecinos y amigos se reunieron para festejar el Carnaval. Y 27 años después lo siguen haciendo. Son la charanga del barrio de Nuevo Gijón, donde "ser una piña" y disfrutar de ese "ambiente único" entre vecinos es la premisa.

Maribel Rodríguez preside desde hace dos años esta formación, que integra a unas 40 personas, y que aunque no se prodiga habitualmente entre los primeros puestos de los premios –tienen un segundo en su palmarés–, su entusiasmo no decae. "No somos profesionales de nada, ni de tocar o cantar. Hacemos lo que podemos pero no eso no impide que tengamos esa amistad que nos lleva a reunirnos y pasarlo bien con el Carnaval", resalta la presidenta de "Los Acoplaos". "El único objetivo es ser una piña y disfrutar en un buen ambiente", añade.

Hay también familias dentro de la charanga, que acoge a todo rango de edades. Desde veteranas como la propia presidenta, que es una de las fundadoras, hasta niños que se empapan de la magia de esta fiesta. "Si no estás en una charanga o grupo no vives el Carnaval como en realidad es. No es solo lo que pas en el Jovellanos; es hacer el traje, pensar la letra, hacer reuniones para planificarlo todo... La charanga es una manera de socializar, de tener amigos o casi una familia", describe.

"Este año nos ha dado algo más la lata el disfraz"

Si se les pregunta a "Los Acoplaos" si tienen una seña de identidad, la respuesta es clara. "Para nada, cada año nos da por una cosa", comenta Rodríguez, que incide en que no tienen una preferencia concreta: "A veces nos da por fijarnos más en las canciones, y al año siguiente hay que cuidar la música; y otro nos fijamos en los disfraces, nunca tenemos nada previsto de antemano". Eso sí, reconoce que para esta edición han tenido un punto de más trabajo: "Los disfraces nos llevaron más tiempos que otras cosas este año, nos han dado algo más la lata. Pero al final siempre vamos apurados de tiempo, no es algo nuevo que aparezca ese apurón de última hora".

Guardan en esta charanga con mucho cuidado todos los detalles de lo que presentarán en esta edición del 2025, como hacen todas, pero se atreven a dar una pista: "Haremos con el disfraz un guiño al medio ambiente".

Maribel Rodríguez, la presidenta, transmite ya para acabar sus ganas de que el Antroxu se ponga en marcha, aunque no olvida que la charanga ya participa en diferentes actos por el barrio todo el año: "La calle es lo que más me motiva; oír a la gente cuando te dice que le gusta nuestro disfraz, ver las caras del público y reírte y disfrutar". Para todo eso solo faltan unos días.

La pareja antroxera de la charanga

La pareja antroxera de la charanga | JUAN PLAZA

Alba Aiza y Laura Riesco se conocieron en clase y se hicieron pareja. Recibieron entonces la llamada de una amiga; de eso hace tres años. Y no dudaron en entrar a vivir en colectividad el Antroxu. "Es mucho mejor vivirlo juntas, disfrutas más tiempo con todos los preparativos y ensayos porque es algo que nos apasiona a las dos", comentan. En su caso, además, todo se magnifica, al estar ambas dentro de los ensayos de percusión. "Tenemos muchos más momentos para vivir el Antroxu, es una afición, pero es algo que engancha muchísimo", apuntan.

