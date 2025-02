Canteli busca el apoyo de Gijón a que Oviedo sea capital cultural de Europa

Lo confesaba el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, a las puertas del Ayuntamiento de Gijón donde entraba a reunirse con la regidora, la forista Carmen Moriyón: "Como no puede ser de otra manera, Gijón tenía que ser la primera". ¿La primera en qué? Pues la primera de las ciudades asturianas a las que Canteli pide formalmente apoyo a la candidatura de Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, y que se involucren activamente en el proyecto. Una capitalidad que el anterior gobierno gijonés, encabezado por la socialista Ana González, empezó a trabajar como opción para Gijón y que descartó el actual gobierno de Moriyón con Foro y PP como socios.

"Queremos ser Capital Europea de la Cultura y hablamos abiertamente de la integración de otros ayuntamientos porque consideramos que esta capitalidad no solo implica a Oviedo, implica a Asturias. En esa línea venimos a hablar con la Alcaldesa. Saludarla, darle un abrazo y ponerse a trabajar", concretó Canteli antes de entrar en la Alcaldía gijonesa. Junto al regidor ovetense estuvo Rodolfo Sánchez, director de la candidatura. Moriyón se hizo acompañar de la concejala de Cultura y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Montserrat López Moro y Aitor Martínez Valdajos, respectivamente.

El Alcalde de Oviedo conjugó el verbo sumar a la hora de plantear la colaboración de Gijón y otras administraciones públicas. Canteli dejó claro que "no venimos a pedir dinero. Los tiros van en el sentido de que haya actividades cruzadas y que sumemos todos con actos. Es fundamental que sumemos". En esa alianza, Oviedo ya cuenta con el compromiso del gobierno de Asturias. Desde la Alcaldía gijonesa no hubo valoraciones tras una reunión que se planteaba como privada y no figuraba en la agenda pública de la regidora. Si trascendió fue por una confidencia de la propia Moriyón en un encuentro con escolares, a los que al explicarles el día a día del Ayuntamiento les desveló la cita.