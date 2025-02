"Fue la primera en soltarse y quiso limpiar todo": así ha terminado una prostituta acusada de cómplice de un asalto a un piso de citas gijonés

No ha pasado exactamente de víctima a delincuente, porque ya sobre ella pesaba una acusación, pero su situación legal se ha complicado mucho. Una de las trabajadoras del piso de citas de la calle Ezcurdia, en Gijón, que fue asaltado por dos hombres que, previamente, habían contratado una sesión de sado para robar a la jefa de esta casa 20.000 euros y varias joyas, ha terminado la sesión de hoy acusada también la Fiscalía. Esta mujer, que ella misma reconoció trabajar en dicho piso, ya estaba siendo acusada por la acusación particular. Es decir, por el abogado que representaba a la madame. El fiscal considera que, a la luz de las declaraciones de la primera sesión y de la de esta mañana, en la que hablaron compañeras de esta mujer, queda demostrado que ella estaba compinchada con los dos asaltantes. "Fue la primera en soltarse. Dudo que la atararan. Y luego se empeñó en limpiar la casa de sangre", aseguró una de las trabajadoras sexuales.

La vista oral por este caso, que se produjo el 28 de agosto de 2020, se reanudó esta mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial de Gijón. En la primera sesión, celebrada hace varios días, había declarado uno de los dos acusados, es decir, uno de los dos asaltantes. El otro, de nacionalidad cubana, no se sentó en el banquillo de los acusados puesto que se encuentra en situación de rebeldía. Se pedían para estos dos hombres nueve años de cárcel. Cinco por un delito de robo con violencia y cuatro por un delito de robo con fuerza. Según el fiscal, al piso de la calle Ezcurdia fueron para conseguir las llaves de la vivienda real de la madame, situada en Gaspar García Laviana, y allí quitarle los 20.000 euros y varias joyas.

No obstante, el fiscal pidió esta mañana que los dos acusados fueran además condenados por un delito de lesiones pidiendo por este una condena de un año y nueve meses de cárcel. Esto es así porque la madame acabó con lesiones en la cara y en el cuerpo durante el asalto en Ezcurdia. Según manifestó la víctima en la primera sesión, contrataron con ella una sesión de sado falsa con el pretexto de robarla. La llevaron a una habitación de la casa y ahí la golpearon y la ataron. "Me dijeron que era un atraco y me estrangularon. No podía respirar", contó la madame en la primera sesión.

La violencia con la que se emplearon la refrendaron dos de las trabajadoras sexuales del piso esta mañana. Los asaltantes entraron con una pistola y un cuchillo. Una de ellas contó que las ataron y las amenazaron con la pistola y el cuchillo. "Nos dijeron que cuidado con abrir la boca, que nos mataban", aseguró una de ellas, que dijo también que no pudo verles la cara porque, debido al shock, no se atrevía ni a mirarlos.

La otra empleada fue más explícita. Volvió a decir lo de la falsa sesión de sado y como escuchó golpes en la habitación donde estaban los asaltantes y la madame y también lo de la pistola y el cuchillo. Fue esta trabajadora la que explicó que una de sus compañeras, es decir la acusada, actuó de forma extraña. "Nos ató a todas y luego fue la primera en soltarse. Dudo que estuviera atada. Además, luego se empeñó en limpiar todo antes de que llegara la Policía. La habitación estaba llena de sangre y de heces", indicó esta mujer.

Ella también contó que esta compañera suya aparentemente mejoró su nivel de vida tras el atraco. "Se puso extensiones, que son caras, y se compró playeros nuevos", agregó. En la primera sesión también se puso el foco en una serie de joyas que la madame había reconocido como suyas.

Así las cosas, el caso quedó visto para sentencia. Los dos acusados, es decir, los dos asaltantes, se enfrentan a diez años y nueve meses de cárcel. Cinco por el robo con violencia, cuatro por el robo con fuerza y un año y nueve meses por las lesiones. Para la mujer, el fiscal pide cinco años de cárcel por el robo con violencia y otros cuatro por el robo con fuerza. El caso quedó visto para sentencia.