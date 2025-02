"La gente nos va a ver porque le gustan las canciones; ni nostalgia ni leches"

-Llegan a Gijón por su 20 aniversario, lo que hace que "Pignoise" siga siendo un grupo vigente.

-La gira está superando nuestras expectativas. Seguramente, sea la mejor de todas las que hemos hecho. Disfrutamos de cada concierto y de que casi todas las entradas estén vendidas. Quedan en el Wizink (ahora Movistar Arena) y en Gijón, porque hemos aumentado el aforo al cambiar el recinto. Estamos felices, porque hay demanda, la gente está con ganas y hay buena energía en los conciertos. Gozamos de buena salud.

-¿Para aguantar tanto tiempo hace falta más que la nostalgia?

-Nunca entendí recurrir a la nostalgia para explicar la música. ¿Qué son los "Rolling"? ¿Y "ACDC"? ¿Y "Green Day" que siguen tocando el "Basket Case"? No sé, por esa regla de tres cualquier grupo sería nostalgia. Cada uno canta los éxitos de su vida. Ni nostalgia, ni leches. Creo que la gente va a verte porque le gustan tus canciones. No hay una explicación temporal. Todos los grupos tocan sus éxitos.

-¿Qué evolución percibe en estos 20 años?

-Bestial. Nuestro primer disco, "Melodías desafinadas", no lo consideramos como tal. Es una maqueta. El sonido del grupo no estaba definido. El segundo, "Esto no es un disco de punk", aunque estábamos verdes, ya se ve la esencia de cómo queremos expresarnos. Lo vamos a regrabar este año porque se cumplen 20 años y a nivel de sonido ya nos representa. Quedó mal grabado por circunstancias y siempre nos quedó esa espinita.

-La evolución ha seguido.

-A todos los niveles es bestial. Hemos trabajado mucho. Era requerido y es lógico intentar cada ser mejor músico, compositor, tener mejores letras, mejores directos... hay un aprendizaje y un intento de ser mejor. Los retos me los pongo a mí mismo y creo que si hay algo nuevo que me satisface y seduce puede gustarle a la gente que lleva años escuchándonos.

-¿Cómo recuerda su paso por "Los Hombres de Paco"?

-Nunca me he vuelto a ver. Salí del paso, porque 20 años después nadie ha dicho nada de que hice el ridículo. Con lo cual, salvé el "matchball" con algo de dignidad (ríe). Lo recuerdo con mucho cariño porque al grupo nos puso en disposición de que la gente nos escuchara y luego nos eligieran.

-Fue un gran impulso.

-Sí, porque estilísticamente éramos un grupo destinado a ser minoritario en España. En aquel entonces no había festivales donde un grupo como nosotros, si saliera ahora, tendría muchas más opciones. En aquel momento no había eso y un grupo que hacía nuestro tipo de música estaba condenado a ser minoritario. La suerte se cruzó en nuestro camino, en este caso a favor.

-Ha jugado en el Madrid, actor, músico de éxito, comentarista deportivo. ¿Qué tiene Álvaro Benito?

-Lo de actor lo omitimos de la ecuación porque fue algo que tuve que hacer más o menos obligado (ríe). El fútbol era un talento que tenía innato, aunque luego lo trabajé y lo perseguí hasta que pude llegar a ser profesional. En la música, sí he descubierto que tengo mucha creatividad pero también he tenido que trabajar un talento con el que no nací. El único secreto es que soy una persona muy trabajadora y que persiste y persiste. No me condiciono por las opiniones externas. Hago lo que me gusta y lo que creo que tengo que hacer. Sigo mi camino. Lo importante es persistir, tener claro el objetivo e ir a por ello.

-Hablando de su lesión, por la que tuvo que dejar el fútbol. ¿Está de acuerdo con ese tópico de que algo malo puede traer algo bueno?

-No creo en las cosas del destino. Es absurdo pensar que las tragedias pasan para que ocurra algo mejor. A mucha gente le pasan tragedias irreparables. A veces pasan cosas malas, terribles. En mi caso, fue dejar el fútbol pero hay gente que pierde a sus hijos por una enfermedad. Dile a esos que luego viene algo mejor. Sí creo que en la vida, ante la adversidad, hay que reaccionar y afrontarla de la mejor manera y trabajar. En la música nadie nos regaló nada. Todo ha sido nuestro curro. Además, es muy subjetiva. Tu forma de expresar a la gente le tiene que llegar. Detrás hay mucho trabajo. Claro que me hubiera gustado tener una carrera larga en el fútbol, pero soy consciente de que he vivido otras experiencias satisfactorias y que soy feliz. Es lo que me ha tocado.

-¿Gijón qué sensaciones les trae?

-Pablo, nuestro bajista, es de Gijón. Vamos a su tierra, así que es especial. A mí Gijón me gusta mucho. Algunos de mis mejores amigos son de allí. Es una ciudad que conozco bien, tiene ambientazo y me gusta mucho el carácter de los asturianos. Os gusta vivir bien la vida, comer y beber bien y siempre es un gusto. Siempre que hay fecha en Asturias lo celebramos.

