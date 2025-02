Un nuevo plan de compostaje y más contenedores de orgánica

Las alegaciones incorporadas al plan municipal Residuos Cero 2025-2030 barajan crear antes de fin de año un proyecto piloto de compostaje comunitario en La Camocha, ampliar la red de contenedores orgánicos en la zona rural e incorporar "objetivos intermedios" para incrementar la recogida separada de residuos. Así, al reto general de lograr una tasa de recogida separada del 50 por ciento en 2035 se suma ahora alcanzar un 40 por ciento en 2027 y un 45 por ciento en 2030. La tasa actual de Gijón es del 35 por ciento. El consejo municipal para la prevención y gestión de residuos, además de actualizar ayer estas alegaciones y emplazarse a una nueva reunión para estudiar el escrito definitivo del plan, volvió a poner también sobre la mesa la posibilidad de adelantar el debatido pago por generación de residuos, si bien desde Emulsa entienden que por ahora no existiría consenso para hacerlo.

El pago por generación de residuos –previsto para implementarlo en una "fase B" del plan, a partir de 2027, si las medidas no sancionadoras no dan resultado– implicaría, a grandes rasgos, que los gijoneses tuviesen que comprar bolsas específicas de basura, vinculadas a la referencia catastral de la persona, y arrojarlas en contenedores protegidos por cerraduras inteligentes. Así, los gijoneses que más basura generasen pagarían más. Ahora bien, Sergio de Lucas, jefe de Residuos Urbanos y encargado ayer de exponer las 54 alegaciones presentadas al borrador del plan, señaló que implementar el pago por generación costaría entre ocho y diez millones de euros y que sería "un lío" sacarlo adelante por mera logística. Por ejemplo: el 79 por ciento de las viviendas tienen vinculada su tasa de basura a la comunidad de vecinos y, en general, el sistema sería "muy propenso" a sufrir intentos de fraude si no se activa un mecanismo de control y vigilancia aún por ver. Por lo demás, entre las alegaciones presentadas están la petición de Otea de aplazar la recogida puerta a puerta de residuos orgánicos hasta que salga la nueva ley de desperdicio alimentario y de no crear un evento gastronómico nuevo para fomentar el reciclaje –se hará la misma campaña, pero con un evento ya existente–, así como la idea, surgida a raíz de una propuesta de Ecovidrio, de instalar contenedores especiales que permiten enganchar los de dos ruedas que usan los establecimientos para facilitar el reciclaje de envases de cristal.