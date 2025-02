Pañeda, edil de Deportes, confía aún en el lleno pese a las "dificultades"

La negativa oficial de los mejores del mundo a acudir al Premier Padel P2 que se celebra en Gijón ha llevado a la empresa promotora y al Ayuntamiento a llevar a cabo un plan de emergencia que pasa por dar descuentos en las entradas y facilitar las devoluciones. No obstante, Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación, mantiene la confianza en el torneo. "Vienen las mejores del mundo y el masculino no está mal. Entiendo todas las dificultades que conlleva y espero que, aunque la gente ha pedido alguna devolución, con los descuentos que han hecho se pueda llenar". El edil aseguró que no conoce las cifras de entradas que han retornado a taquilla, pero espera que no sean muy numerosas, aunque también confesó que "han sido unas semanas muy complicadas" en donde el torneo se ha mantenido en vilo.