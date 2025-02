El colegio Rey Pelayo, de fiesta en el regreso a su "verdadero hogar": "Es un día muy emocionante"

Rodeados de cientos de globos, con una lluvia de confeti y con una ilusión "tremenda". Así celebraron esta mañana los alumnos del Rey Pelayo el anhelado regreso a su colegio de la avenida de la Constitución, después de más de dos años realojados en El Llano y La Escuelona por el derrumbe que sufrió el centro en la madrugada del 12 de enero de 2023. "Es la vuelta a nuestro verdadero hogar. Teníamos muchas ganas", expresó Tomás Izquierdo, un alumno de sexto de Primaria que en algún momento llegó a pensar que no podría graduarse en el "Reype". "Era su mayor ilusión", señaló su abuela, Blanca Rosa García, que al igual que otros muchos familiares de los escolares quiso estar presente en la mañana del 20 de febrero de 2024, una fecha que quedará grabada en la historia del Rey Pelayo.

Todos ellos se reunieron frente a la entrada del colegio, en la que se podía leer "Bienvenidos", para seguir las indicaciones de la directora del Rey Pelayo, Pilar Álvarez. Ella fue la encargada de ir llamando a los alumnos, que accedieron por orden de cursos al interior del centro, en el que ya se luce la finalizada obra de reparación de los forjados de la planta baja que ha realizado el Principado. "Es un día especial. Teníamos muchas ganas de volver. Esto ha cambiado por completo, ya que la biblioteca ahora se ha convertido en una sala de desdoble y un comedor, y la sala de profesores ahora es un aula de Infantil", destacó Álvarez, que se mostró "orgullosa" a la hora de afirmar que "el Rey Pelayo es un cole al que la gente quiere". "En cuanto se han enterado de que volvíamos, hemos recibido 7 matrículas. Ya tenemos 105 matriculados y van a seguir llegando papeles", subrayó Álvarez.

El regreso del Rey Pelayo a su "verdadero hogar", en imágenes / Ángel González

Mientras tanto, los diferentes grupos del colegio entraron a sus aulas junto a sus respectivos maestros al grito de "Rey Pelayo nunca se rinde". Eso sí, lo hicieron solo para dejar las mochilas, porque en el patio les esperaba toda una fiesta. Fue allí donde los escolares desplegaron las pancartas que con tanto mimo habían preparado para esta fecha tan esperada por la comunidad educativa del Rey Pelayo. "Por fin volvemos a nuestro colegio", "Entrada triunfal" y "Lo logramos", eran algunas de las frases que rezaban las cartulinas.

Después de asegurarse de que alumnos, familiares, docentes y antiguos estudiantes estaban presentes, la celebración estalló con una lluvia de confeti que vino a confirmar el regreso de los pequeños al Rey Pelayo. "Sentimos mucha felicidad. Cuando pasábamos por aquí siempre deseábamos volver a entrar y ahora es una realidad", reconocieron Yaiza Ortega, Mirthe Van Veelen y Dayana López.

Los familiares de los grandes protagonistas también lucían una sonrisa de oreja a oreja. Alicia Contreras, madre de Ian González, un alumno de 9 años, optó por grabar con su teléfono unos instantes que siempre recordará. "Mi hija Emma también vino a este cole y es muy emocionante que estén aquí de nuevo. Es una pasada. La espera se hizo muy larga, tanto que llegamos a pensar que no volverían", apuntó Contreras. "Tengo una emoción tremenda. Llegué a pensar que esto no íbamos a poder verlo nunca. Estamos muy felices de que vuelvan porque este barrio se había quedado muy solo por las mañanas. Ahora seguro que lo van a llenar de algarabía", reivindicó Blanca Rosa García, una gijonesa "muy vinculada" al Rey Pelayo. "Por aquí pasaron mis dos hijas, Ruth y Carla, y mis nietos", añadió.

Más tarde, los escolares se desplazaron a las aulas para dar continuar con su rutina. Los alumnos de 3 y 4 años estuvieron en la clase en la que ocurrió el derrumbe con la maestra Ángeles García. "Es impresionante. Estamos que no nos lo creemos porque ha quedado muy bien. Se ve el suelo nuevo, las paredes pintadas y las cortinas cambiadas", aseveró García.

No obstante, la actividad de la jornada arrancó previamente, desde las 7.30 horas, con el reparto del desayuno. María José Luque, la encargada del comedor, no podía esconder su emoción. "Les he dado los cereales y el pan con aceite con todo el amor que estos dos años había guardado. Estamos muy felices. Es un día muy emocionante y hay que estar orgullosos porque quedó todo muy guapo. El suelo es nuevo y la cocina es mucho más grande", resaltó Luque.

Un total de 105 escolares y 22 docentes ya disfrutan por todo lo alto de la planta baja y de otros espacios del primer piso, donde hay otras tres aulas operativas. Eso sí, resta realizar el refuerzo estructural por parte municipal para que el resto de la obra a partir de septiembre sea compatible con la actividad lectiva. Tal y como aseguró el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, la idea del Ayuntamiento pasa por acometer estas labores en verano.