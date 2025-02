La alta edad de los comerciantes lastra mejoras y ampliaciones en los negocios

El envejecimiento no es un mal exclusivo de los comerciantes gijoneses pero es una realidad que marca, y muy mucho, el presente y el futuro del comercio minorista gijonés. Y no para bien. La antigüedad de los establecimientos pero, sobre todo , la edad de sus titulares es uno de los condicionantes más significativos a la hora de analizar las perspectivas del comercio local. Así se indica en la documentación que se integra en el recién presentado Plan Local de Orientación Comercial, que fija la hoja de ruta a seguir hasta 2028 para fortalecer el pequeño comercio local de la ciudad.

Aunque es un sector muy heterogéneo el perfil de quienes regentan un negocio comercial en Gijón es el de una mujer de unos 50 años, que se estableció hace 18, no está vinculada a cadenas o franquicias y desarrolla su actividad en un local alquilado. Pero el problema no es solo que envejezcan quienes ahora están, el problema es también que los jóvenes parecen no animarse a ser comerciantes. Ni aspiran a quedarse con el negocio familiar tras una jubilación quienes tienen esa opción, ni hay jóvenes que vean en abrir un comercio su futuro laboral. Por eso la falta de relevo es motivo de especial preocupación en el sector y sobre ese asunto ya hay iniciativas en marcha bajo el paraguas del pacto de concertación «Gijón futuro».

El nuevo plan concreta otras a desarrollar por el Ayuntamiento en colaboración con la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes: elaborar un registro de comerciantes con intención de cesar en su negocio o deseo de traspasarlo, diseñar un programa de ayudas económicas que apoyen el relevo, la apertura de un primer establecimiento o la instalación de un negocio en algún local vacío de las calles comerciales que se consideren prioritarias o dar apoyo técnico y asesoramiento a quienes se animen a empezar en el sector a través de un programa de relevo vinculado a la puesta en marcha de una lanzadera comercial dentro de la futura Escuela de Comercio. Otras medida que también se enumeran en el plan.

La falta de relevo es un mal generalizado que, dice el informe, se concreta más en ciertos distritos y en ciertos tipos de comercios. En concreto los comercios de productos y servicios de proximidad y de compra diaria (carnicerías, pescaderías y fruterías) de los barrios

Pero es que además, señala el documento, este envejecimiento de los comerciantes que ven su jubilación en el horizonte desincentiva que inviertan en actualizar y mejorar el establecimiento o tengan interés por ampliar el negocio y contratar a más personal. Los redactores del plan también encuentran en la edad la explicación a cierta resistencia a modificar el modelo tradicional de negocio y en esa lentitud que se detecta en la incorporación de las nuevas tecnologías pese a todos los programas de digitalización que se han desarrollado en los últimos años.

Una mirada al cliente

La cuestión de la edad es importante si se mira al comerciante pero también si se mira al cliente. Uno de los retos que se le fijan al pequeño comercio gijonés en este documento estratégico es «atraer» a los compradores jóvenes que están alejados de la compra física. Por ejemplo, reconociendo el valor que los consumidores más jóvenes dan a las cuestiones medioambientales. Algo que tienen que ver con la proximidad del establecimiento pero también del producto o con el compromiso con la reutilización.

«El comercio local envejece, en buena medida, de forma paralela a como lo hace la ciudad en su conjunto», se sentencia en el plan comercial. Una realidad que obliga a pesar en el impacto que sobre el comercio tendrá esa nueva realidad demográfica con cada vez consumidores de más edad y socioeconómica con consumidores vinculados más a pensiones que cobrar la nómina de una empresa. n

Debilidades del comercio local El plan fija como debilidades el envejecimiento y la falta de relevo en la actividad, el pequeño tamaño, el individualismo , la lenta incorporación y la escasa utilización de las tecnologías digitales, y la falta de integración de la oferta comercial.

