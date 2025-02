La Fiscalía se opone a que los hermanos del hombre que apareció muerto en Somiedo salgan de la cárcel: estos son los motivos

La Fiscalía se opone a que Enrique y Enriqueta J. C., los hermanos de Luis María J. C., el hombre cuyo cuerpo se encontró en Somiedo en enero de 2015 salgan de la cárcel. Sus defensas habían pedido su puesta en libertad provisional hasta el juicio esta semana, pero el Ministerio Público no se ha mostrado conforme.

La Fiscalía entiende que el auto por el que se acuerda la prisión provisional "está suficientemente motivado" y las razones que expone "justifican sobradamente la adopción de la medida cautelar de prisión provisional". La postura del fiscal sigue diciendo que "máxime cuando con la instrucción de la causa han aparecido indicios de infracciones penales que ha motivado un nuevo auto de prisión provisional.

Por ello, "dada la gravedad de los hechos, lo elevado de las condenas que se podrían imponer a los investigados en caso de condena y el riesgo evidente de fuga, se interesa el mantenimiento de la prisión provisional", concluye el Ministerio Público.

Los dos hermanos están siendo ahora mismo investigados por tres delitos diferentes. Se les atribuye un posible delito de homicidio por omisión ya que, en una segunda declaración, indicaron que su hermano que, en teoría falleció de forma natural en 2014, se había sentido mal en los días previos a su muerte. También se investiga si podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental y estafa por, supuestamente, haber seguido cobrando la pensión de su hermano inválido durante diez años ganando así más de 300.000 euros de forma fraudulenta. Además, se les atribuye un delito de falsedad documental y estafa por modificar el nombre de su hermano para cobrar dicha paga.