La nieta acusada de estafar a sus abuelos: "No fiscalizaba su dinero"

"No fiscalizaba a mis abuelos. Sacaba el dinero que ellos me pedían". Así se expresó ayer la nieta acusada de haber estafado a sus abuelos por, supuestamente, haberse quedado con 25.900 euros de la cuenta de sus parientes, ahora ya fallecidos. La joven, para la que el fiscal pide dos años de cárcel por apropiación indebida, volvió a sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para dar su versión de los hechos, de lo que, en realidad, se trata de un profundo conflicto familiar por la herencia de los ancianos. Junta a ella volvió a estar su madre que, si bien no está acusada por el fiscal, sí lo está por la acusación particular que ejerce su propia hermana. Tanto la mujer como la joven mantuvieron su inocencia. Su declaración se produjo ayer debido a que la primera sesión del juicio se tuvo que suspender por la ausencia de una perito. En la primera sesión no llegaron a declarar.

Lo que vino a decir la nieta es que ella tenía acceso a las cuentas de sus abuelos, de avanzada edad y con problemas físicos, desde hacía tiempo porque así se había acordado en la familia. Ella era la encargada de hacer las compras que requerían y de controlar unas cuentas en las que todos los gastos mensuales previstos, como los cuidadores de los ancianos, estaban domiciliados. La fiscalía le preguntó por qué a partir de marzo de 2020 y de 2021 sacó dinero de la cuenta hasta llegar a los 25.900 euros. Llegó a sacar, según se desprendió de las preguntas del fiscal, hasta 1.500 euros en un mes. Lo que vino a decir ella es que ese dinero se lo pedían sus abuelos para cremas, una tele y para hacer obras en casa, aunque no presentó ninguna factura de estos gastos. Su madre también declaró solo ante el fiscal y su abogada. Centró su tesis en que todo el proceso viene por un conflicto con su hermana porque sus padres quisieron vender un piso en el que esta segunda mujer vivía.