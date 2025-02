Oricios, algas y sidra en dos cócteles que definen Asturias

Recurre el reputado barman gijonés Borja Cortina a todo un clásico de los de su oficio, Perico Chicote, para concretar las cualidades exigibles a estos profesionales. "Él ya decía hace cien años que un barman tiene que saber idiomas, estar al tanto de las noticias, qué partido se jugó, qué ha pasado ayer… Debe cuidarse, ser elegante, tener buena higiene, cierta educación, ganas de agradar. Y si además de todo eso sabes hacer dos o tres cócteles… ¡Es el barman perfecto!", describe Cortina con palabras del histórico hostelero, fundador en 1931 del bar y posteriormente Museo Chicote en plena Gran Vía de Madrid.

Este próximo lunes es precisamente el Día Mundial del Barman, así que el suplemento "La vida buena" ha pedido hablar del oficio y de los combinados a este profesional gijonés, con varios premios en su haber en toda España y al frente con otros socios del histórico Varsovia Gijón, además de una réplica del local en Valencia y, desde hace poco tiempo, de otra en Oviedo, concretamente en la terraza del restaurante Nastura, de los cocineros Esther y Nacho Manzano.

Un buen barman "lo primero que tiene que tener y que es algo que yo siempre le digo al equipo y que es muy difícil encontrar ahora es vocación de servicio. A partir de ahí está todo inventado", señala Cortina. Las palabras de Chicote las traduce al momento actual: "Un barman es facilitador, tiene que saber leer los gustos del cliente indeciso, de ese que llega y te dice ‘ponme algo’. Ver con ese perfil de gustos qué le puede gustar, saber si necesita conversación o si no la necesita… Hay que analizar todas esas cosas".

Por la izquierda: Limonada Caprese. Con ginebra, limón, mandarina, bergamota y aires meditarréneos; Brit. Sin alcohol, para cuando hay que conducir o se quiere cuidar la salud y la línea. Lleva Lipton; Sherry Clover. Para iniciarse a beber, con oloroso, Luxardo Marraschino y vermú dry; Café merengado. Brandy, café, helado y toques frutales para un cóctel que vale como postre y Alta tensión. Fernet italiano, Schweppes de limón y mucho más que da una “chispa en cada sorbo”. / LNE

Al final todo se resume, opina el gijonés, en "ir más allá, generar una experiencia diferente a la que podría encontrar el cliente en otro lugar. Al final, es una búsqueda de la excelencia dentro del mundo del bar. Y si tienes todo eso, es fácil que consigas ser un buen barman". Él lo ha conseguido en varias ocasiones, lo que atestiguan los reconocimientos acumulados y una trayectoria de varias décadas en activo.

No duda a la hora de identificar Asturias con un cóctel: Magaya. "Eso es Asturias. Frutos rojos, bosque, aguardiente de sidra… Tiene ese cierto aroma, nota de cuadra que se dice en las catas, que a mí me lleva mucho a pueblo, a pueblo de montaña. Para mí Magaya es un cóctel que es muy Asturias: fresco, cítrico, ese push de acidez málica de la manzana", describe. Otro también, The Fisherman, que lleva algo tan asturiano como oricio, además de alga, también puede ayudar a beberse Asturias a sorbos. "Magaya es la Asturias la más rural, más de monte, y The Fisherman es la costera, la pesquera".

Para celebrar el Día Mundial del Barman Borja Cortina ha elegido varios cócteles, entre los que figuran los dos citados, y alguno más. "Es una selección que piensa en cubrir todos los espacios dentro del día y también, por otro lado, que son cócteles de perfiles a nivel de método de elaboración un poco diferentes entre sí. Muestran el trabajo del barman desde todos los aspectos, desde algo tan sencillo como un combinado ‘simple’ como Alta Tensión, que mezclamos y construimos en la botella. a un cóctel de perfil más clásico como es Sherry Clover, de coctelera, trago corto…".

En la selección encuentran también acomodo los abstemios. Ahí está el Brit, "sin alcohol, algo tan de tendencia por eso de cuidarse y demás", apunta el gijonés.

Cada combinado tiene, además, su momento. El barman señala este último, el Brit, para cuando uno alterna pero no puede tomar alcohol porque hay que conducir. "Magaya es un aperitivo perfecto antes de la comida. Un trago largo como la Limonada Caprese o Alta Tensión son para cualquier momento del día, y un cóctel de sobremesa sería Café Merengado, en plan ‘copa, café y puro’, como diríamos, sobre mesa de la de antes". Queda dicho y anotado.

