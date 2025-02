Las pruebas de ADN exoneran a uno de los detenidos por el crimen de la calle Luanco

Otro giro más en la instrucción del crimen de la calle Luanco. La Fiscalía ha pedido el sobreseimiento y el archivo de forma provisional de la causa que hay abierta contra el búlgaro investigado por el crimen de la calle Luanco. Tal y como confirman fuentes muy cercanas al caso a LA NUEVA ESPAÑA, las pruebas de ADN descartan en estos momentos la implicación de este hombre en la muerte a cuchilladas de L. M. L. P. Las pesquisas realizadas dan veracidad a su versión ya que la sangre que se encontró en su ropa y manos era, como el búlgaro había manifestado, la suya propia y no la de la víctima.

Estas pruebas de ADN dicen más. De hecho, el informe indica que "con las diferentes muestras recogidas no ha sido posible recabar nuevas pruebas que evidencien la participación de los dos investigados (del búlgaro y del segundo detenido, un español cuyas iniciales son J. I. L.) en el homicidio más allá de lo ya participado". Según indican estas fuentes conocedoras de la investigación, las pruebas de ADN que se hicieron con muestras del cuerpo y de la ropa de la víctima no han servido para apuntalar la acusación para ninguno de los investigados ya que lo que dicen esos informes es que, en el cuerpo del fallecido así como de su ropa, no se ha podido extraer otro perfil genético "que no sea el del propio finado".

Dichos análisis concluyen, por un lado, que en las ropas del búlgaro y en las muestras que se extrajeron de sus manos no se pudo encontrar ADN de la víctima. Las pesquisas también se han extendido a la ropa del segundo detenido, de J. I. L. en la que, confirman dichas fuentes, tampoco se logró extraer un perfil genético. Eso sí, cabe precisar que las ropas del segundo detenido se pudieron intervenir el 30 de septiembre. Es decir, varios días después de que se perpetrara el crimen, que fue la madrugada del 26 de diciembre. Este extremo no quiere decir que respecto al segundo detenido se vaya a cerrar la investigación, como ha sucedido ya con el búlgaro. De hecho, contra él hay otras pruebas importantes.

En lo que respecta al búlgaro, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento y el archivo provisional de la causa. Se entiende desde el Ministerio Público que, a la luz de las pruebas de ADN, "no hay motivos suficientes" para acusar al mismo "en esta fase de la investigación como autor, cómplice o encubridor". Por tanto, no tendrá ya que ir a firmar al juzgado y seguirá en libertad. Como en libertad provisional está J. I. L., aunque por causas diferentes. La Fiscalía pidió su salida de la cárcel porque los informes forenses dicen que tiene las facultades intelectivas y volitivas "anuladas". Eso sí, sigue estando investigado. Gracias a la investigación policial, se le pudo escuchar incriminarse en conversaciones telefónicas, entre otras cosas.