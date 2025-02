"La tecnología cuántica será clave para la medicina"

La ingeniera industrial Carmen Bouzas Cortina (Mieres, 1971) forma parte desde hace dos décadas de CTIC Centro Tecnológico, donde lleva a cabo las labores de consultora en Transformación Digital y Gestión de Proyectos. En la mañana de ayer, Bouzas fue la encargada de exponer la importancia de la alianza de los Centros Tecnológicos para la innovación, a través de iniciativas como Cervera ARQA, una red que aborda la computación cuántica. Lo hizo en el propio Parque Científico y Tecnológico, con motivo de una jornada a la que acudieron expertos nacionales para debatir de los retos y los avances que acompañan a esta tecnología emergente.

-¿En qué situación se encuentra la computación cuántica?

-Hoy en día es una tecnología disruptiva. Todavía no existen aplicaciones disponibles para las empresas. Estamos en fase de investigación y desarrollo, no solo de aplicaciones, sino también de los propios ordenadores y computadores cuánticos. Por ahora son difícilmente accesibles, muy caros, hay pocos y se están desarrollando con distintas tecnologías, por lo que todavía no se tiene muy claro cuál se va a imponer. Lo que esperamos es que de aquí a unos años, cuando se solucionen los problemas, se llegue a una hibridación entre la computación convencional y la cuántica.

-¿A qué problemas se refiere?

-Por ejemplo, un ordenador cuántico hasta ahora necesita trabajar en frío, con temperaturas próximas a 0.º para no producir errores y funcionar correctamente. Ahora mismo estamos en la prehistoria de la computación cuántica. Hay herramientas, ideas y máquinas, pero todavía estamos en un proceso de experimentación.

-¿Cuáles serán sus principales beneficios?

-Hay una serie de problemas en los que puede ser muy diferencial a la hora de trabajar. Va a aportar ventajas significativas a la hora de tener que analizar grandes volúmenes de datos, ya que no necesita terminar un proceso antes de empezar el siguiente, sino que puede ejecutar varios en paralelo. Entonces, cuando tenemos que generar ese tipo de volúmenes, evitar esa secuencia acorta mucho los tiempos. Por lo que estamos viendo, también esperamos que la cuántica facilite la clasificación de imágenes satelitales, puesto que lo hace con más precisión y de forma más rápida. Por lo tanto, eso servirá para vigilar cómo se deshielan los polos o cómo va la deforestación.

-¿En qué otros campos va a resultar útil?

-Va a ser inseparable de la inteligencia artificial. Para entrenar los modelos de IA hace falta un volumen de datos gigantesco, ya que hay que pasarles muchos datos para que aprendan y luego puedan trabajar. Estamos confirmando que cuando se aplican algoritmos de cuántica, esa cantidad es mucho menor y también se reduce el tiempo. Y eso va a ser muy importante en medicina, donde va a ser clave de cara a entrenar los modelos que trabajen con los datos de los pacientes. Además, la aplicación de la tecnología cuántica va a permitir desarrollar medicamentos en un tiempo muy inferior al que se necesita hoy en día.

-¿Cómo se conseguirá?

-Esto se debe a que la cuántica es capaz de trabajar con las moléculas y hacer experimentos más rápidos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con moléculas sabemos que lo va a acelerar muchísimo.

-¿Qué papel juegan los parques científicos en este sentido?

Nuestro papel no es otro que hacer evolucionar las tecnologías e ir por delante de la sociedad. En Asturias tenemos la suerte de poder meternos en estos jaleos antes que nadie e ir aprendiendo a medida que evolucionan para ver de qué van a servir. Somos unos afortunados. Además de ser líderes de la Red Cervera ARQA, presumimos de contar desde hace cinco años con el que sigue siendo el simulador cuántico más potente de España, con 38 cúbits. Gracias a ello tenemos una potencia de simulación que no hay en ningún otro sitio de España, y veremos si podemos llegar a tener un ordenador cuántico real.

