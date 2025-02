La versión más risueña de "Hamlet" recorre varios puntos de Gijón

Gorka Ganso y Cecilia Paganini han llenado esta semana distintos puntos de la ciudad de juego y risas con "Welcome & Sorry", una versión de "Hamlet" dirigida a pequeños y mayores en la que las palabras brillan por su ausencia. "Haber estado aquí es todo un honor y que haya funcionado tan bien es muy buena señal de cómo creemos que puede ir esta temporada", resumía ayer Ganso, agradecido por la respuesta de los gijoneses. "Hemos venido ya en cinco ocasiones y es uno de los sitios en los que más ilusión nos hace estar", agregó.

Especializados en arte clown, Ganso y Paganini tomaron la decisión de impulsar su propio proyecto, "Ganso&Cía", en 2007. Desde entonces han ofrecido numerosos espectáculos como "Kaput", con el que consiguieron el premio a la mejor interpretación de Feten en 2019. Ahora se encuentran entregados a "Welcome & Sorry", una versión del clásico de William Shakespeare, en el que, al principio, les generaba mucho respeto sumergirse. "Era un reto muy grande. Es una obra muy reconocible, de la que ha habido muchas versiones, y lo que hicimos fue reducirla al máximo, sin trabajar la palabra", explica Ganso sobre una obra en la que los asistentes apenas pueden oír el ineludible "To be or not to be", "Sorry" o "The Queen". "Lo llevamos todo al interés que tenemos por el movimiento corporal y los gestos, ya que trasladar a la calle el texto más ortodoxo era algo casi inviable para nosotros", dice Ganso.

"Lo que teníamos claro era que queríamos parodiar un clásico como ‘Hamlet’ desde el humor, siendo fieles a nuestro estilo y, al mismo tiempo, visibilizar el oficio del teatro", pues en el montaje se hace mención de la figura del "apuntador, ya en desuso", y la de los responsables de vestuario y efectos especiales. "Al final, son los ingredientes que oculta el espectáculo teatral", reivindica.

Además de ser los directores de "Welcome & Sorry", Ganso y Paganini han sido los encargados de interpretar la obra estos días en el paseo de Begoña y en la plaza de la República, en El Coto. "Somos una compañía pequeña, donde de manera casi renacentista hacemos de todo", bromea Ganso, contento porque, con "Welcome & Sorry", dice, están "superando todas las expectativas". "La estrenamos en mayo de 2024 y ya la hemos mostrado hasta en 70 funciones, llegando a festivales como el de Teatro Clásico de Almagro. Estar en referentes como ese o Feten es un gran impulso", afirma. El certamen gijonés, para él, "es un punto de referencia indudable para toda la profesión".

