El parque para perros de Gijón que ha levantado polémica vecinal: "No puedo ni salir del portal"

Un problema que creían desaparecido y que han vuelto a sufrir en los últimos meses. Vecinos de la Carretera Vizcaína denuncian la instalación de una zona para perros en los jardines más próximos a sus viviendas. La situación no es nueva para ellos. Durante el primer mandato de Carmen Moriyón, en la zona verde anexa a la avenida Portugal se instaló un parque para perros con una fuente, una medida que denunciaron en su momento y que lograron retirar durante la alcaldía de Ana González. Su sorpresa fue máxima cuando el pasado octubre se encontraron de nuevo con otro bebedero, varios carteles señalizando un nuevo espacio para canes y una valla para evitar que los animales accedan a la avenida.

"Hablamos con la asociación de vecinos y nos dijo que había muchos perros y que tenían que estar en algún lado. Nos demostraron que están a favor de que esto esté aquí. También nos reunimos con Rodrigo Pintueles. Todo fueron buenas palabras, que estaban sorprendidos y no querían conflicto", explicó Marcos García. De este encuentro realizado el 13 de enero se acordó una respuesta en los próximos días que no han recibido. Los problemas de convivencia con los perros vienen de que al no estar sectorizada la zona, los canes campan a sus anchas, depositando sus necesidades en las fachadas de los edificios e incluso llegando a entrar en los portales. "Dejan al perro suelto y los dueños se quedan aquí y si se apaga la luz dan un pasín para atrás y la luz se vuelve a encender", denunció Lourdes Amavisca que también señaló el tema de que el portal se convierte en una zona de encuentro para los dueños. "Para mí las meadas no son lo peor. Tengo pavor a los perros y si llego al portal y están sueltos no puedo salir", señaló, por su parte, Marisol Iglesias.

La máxima de estos vecinos es retirar la zona de animales de sus viviendas y aportan otras alternativas posibles. "Pedimos que se lleve a otra ubicación que no haya viviendas ni moleste a los vecinos. En Carlos Marx hay espacio suficiente para vallar y que no salgan ni a la carretera ni a la zona infantil anexa", sentenciaba García.

