"Carlangas", nuevo grupo confirmado para el Gijón Sound: estos son los trece conciertos que habrá y sus horarios

"Carlangas", "Soul Fiends", "The Soulers" y "Cosmic Wacho" son los últimos nombres que se unen al cartel del Gijón Sound, un festival que se celebrará del 4 al 6 de abril en Gijón, entre la plaza Mayor y la Sala Acapulco, con conciertos tanto gratuitos como de pago, en formato de sesión vermú como de actuación de noche.

Los otros cantantes y grupos que ya se habían anunciado eran Igor Paskual, "Les Testarudes", "Mungo´s HI FI feat Eva Lazarus", "Cool Up & Sherlock Horns", "La Viuda de Angelín", "Ximielgu Dj Set", "Biznaga", "Deadletter" y "Lie Detectors".

Con el lema "Vive la ciudad, siente la música #ELFESTIVALMASPLAYU", los organizadores enfatizan en el hecho de que "no es solo un festival; es un encuentro único donde la música se entrelaza con el alma de una ciudad vibrante, abierta y llena de historias por contar".

La programación

El viernes 4, a las 20.00 horas en la plaza Mayor, abrirán el evento “Mungo"s HI FI feat Eva Lazarus”. Los integrantes de la banda, Craig Wonder, Dougie No Pain y Tommy Danger, estarán acompañdos por Eva Lazarus, una artista multigénero. Por su parte “Les ". Tamtibén tocarán ese día “Les Testaurades”, un proyecto musical de ska, reggae y rocksteady, que integran nueve mujeres nacidas entre 1996 y 2003. Y "Carlangas", con el artista gallego presentando un segundo álbum con aroma a mixtape en la que abraza distintos géneros de baile: del disco al rock, el bolero o el future-funk.

A partir de la medianoche de ese día, en la Sala Acapulco, la sesión nocturna tendrá a “Cool Up & Sherlock Horns”, “La Viuda de Angelín” y “Ximielgu Dj Set”. Destaca aquí la propuesta “La Viuda de Angelín”, de Ana y Angel, dos amigos amantes de la cumbia y de la salsa que se unen para formar unos guateques llenos de destellos de psicodelia, salsa y cumbia que van desde los años 60 en adelante.

El sábado 5, en la plaza Mayor, estarán en la sesión "The Soulers" y "Cosmic Wacho", a parti de las 13.00 horas en una sesión vermú gratuito. Los primeros tienen gran versatilidad y eclecticismo a un sonido que encuentra en el soul su nexo de unión. Y los segundos fusionan efluvios pop, destellos disco, ramalazos funk, ecos ochenteros, así como ritmos latinos y cumbieros. Y en el mismo escenario a partir de las 20.00 horas tocarán “Deadletter”, con una variedad de post-punk vehemente; “Biznaga”, músicos formados alrededor del punk; y “Lie Detectors”, con pinceladas de rock&roll, garage, punk, hard y hasta algún ramalazo psicodélico.

Mientras que para la sesión vermú del domingo 6 a las 13.00 horas aparecerá Igor Paskual (voz y guitarra), que estará acompañado de su hermano Jon (batería), con la propuesta “Rockin"Rothkos”. Y cerrará la formación "Soul Fiends", que fusiona la intensidad del soul clásico con el funk.