Hizo tocamientos a una menor en la calle en Gijón: esta es la condena a un palestino

Fin a un largo proceso judicial. Tras cuatro sesiones, tres de ellas fallidas por diferentes motivos, finalmente el tribunal de la sección octava de la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de cárcel a un hombre de nacionalidad palestina por un delito de abusos sexual al considerar hechos probados que hizo tocamientos a una menor de 16 años en el barrio de El Polígono. La Fiscalía, tras la celebración de la vista oral, había pedido que el implicado fuera expulsado del país pero sin embargo este podrá quedarse en España. En primer lugar, porque lleva residiendo en el país desde hace décadas y en segundo, por la situación en la que se encuentra ahora Gaza.

El caso se dilató más de la cuenta y terminó por celebrarse el pasado 8 de enero. En el banquillo de los acusados se sentó este palestino que mantuvo su inocencia. El caso fue especialmente llamativo porque el juicio se celebró a puerta abierta. Algo especialmente inusual en los casos en los que hay víctimas de abusos sexuales y mucho más raro cuando esta se trata de una menor de edad. Los hechos se remontan al 18 de julio del 2022 en la calle Puerto de Leitariegos, justo en la parte que queda delante del colegio Asturias. En ese momento, la joven paseaba por ahí cuando el acusado la abordó, la agarró del hombro y la hizo tocamientos por encima de la ropa en las nalgas. La niña pudo escapar y la cosa no pasó a mayores. Denunció los hechos y se inició una investigación.

El proceso tardó en llegar a juicio. E, incluso, en la tercera sesión fallida la fiscalía amagó con denunciar a la madre de la víctima por no haberla llevado al mismo. La defensa del palestino puso de manifiesto en el juicio varias contradicciones en las que en teoría incurrió la niña. Esta llegó a decir que le metió "la mano por debajo del vestido". Finalmente, los magistrados entienden que el relato de ella es coherente y que dichas contradicciones entran dentro de lo normal. Además, por otro lado, observan que no hay motivos espurios en su denuncia ya que ella y el agresor no se conocían de nada. Además de los dos años de cárcel, el procesado no puede acercarse a ella a menos de 300 metros. La sentencia no es firme y contra ella cabe un recurso que la defensa del palestino interpondrá.