Ovidio Zapico (IU) confía en evitar el desahucio de las familias de Contrueces

Ovidio Zapico, consejero de Izquierda Unida de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, se mostró ayer "optimista" de cara a resolver pronto el conflicto de las familias de Río Piloña número 3, en Contrueces, quienes aseguran estar en riesgo de ser desahuciadas por la Sareb, propietaria de su edificio. El consejero señaló que se reunirá este viernes con el presidente de esta sociedad, Javier Torres, para dar una solución a un problema que él pide afrontar con "tranquilidad" y en el que, aseguró, no hay programado ningún desalojo por ahora. Defendió que la "relación" con la Sareb, de hecho, es "fluida". "Vamos a involucrarnos totalmente y no voy a descansar hasta que no encuentre esa seguridad y ese clima de certidumbre para esas familias y una salida justa para las mismas", aseguró.

Esta misma semana, los afectados anunciaron que se constituían como "comunidad en bloque", imitando a otros grupos de vecinos del país en situaciones similares a la suya, y aseguraron que solo negociarían una "solución colectiva" para el grupo y no ninguna alternativa individual. Adelantaron también una campaña de "presión social" para forzar a la Sareb a revisar sus contratos de alquiler.