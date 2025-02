Pote asturiano, de postre y frío, el nuevo helado que se suma a los de fabada, sidra o cabrales

"La que hemos liado, amigo". Con estas palabras se dirige el hostelero ovetense Juanjo Cima a Iván A. Noval, el propietario de la emblemática heladería gijonesa Islandia, popular por sus creaciones con sabores como la fabada, la sidra o el arroz con leche. No es para menos. Ambos son los flamantes artífices del helado de pote asturiano, una creación de la que se sienten orgullosos y con la que desde este fin de semana pretenden sorprender al paladar más sofisticado. "Queremos visibilizar algo tan nuestro como el pote en toda España. El que lo pruebe va a alucinar", confirman Cima y Noval.

El helado de pote asturiano. / Ángel González

La puesta de largo del helado de pote se llevará a cabi este viernes en La Taberna Asturiana, que regenta Cima en la gijonesa calle Begoña. Será allí donde se celebre el "Pote day", un evento con críticos gastronómicos con el que el conocido hostelero, por tercer año consecutivo, pretende homenajear a esta plato típico de la gastronomía regional.

Fue precisamente durante la preparación de esta jornada cuando a Cima se le ocurrió la idea del helado de pote. Tras dos llamadas a Noval, solo quedaba ponerse manos a la obra. "Es una persona creativa e inquieta. Tiene experiencia y sabía que íbamos a triunfar", comenta Cima, que se encargó de enviarle cinco kilos de pote asturiano a Noval para que este heladero gijonés hiciera el resto. "Lo desgrasé un poco para que el compango no se lleva todo el sabor. Si no, podía ser una bomba", afirma el restaurador. Ahora, unas semanas más tarde, el primer helado de pote asturiano ya es una realidad a la que sus propios artífices le dan una "muy buena nota". "Hemos conseguido que no canse el sabor. Lo mejor es que el toque del pote aparece al final, porque al principio lo que viene es lo dulce. De esa forma se evita que sature o empalague", valoran Cima y Noval.

El helado está compuesto de leche, azúcar, nata y pote asturiano. Los tres ingredientes primeros deleitan al paladar, pero el culmen llega al degustar el sabor de les fabes, las patatas y el compango. "A mí me sabe a algo auténtico. Está muy logrado. Aunque no es muy correcto que lo diga yo", bromea Noval, quien define al pote asturiano como "un plato muy humilde, muy típico y muy nuestro".

Más allá del encuentro con críticos gastronómicos, el helado de pote asturiano estará disponible en el establecimiento de Cima este fin de semana. Formará parte de un menú especial para dos personas que contará con croquetas de jamón, pote asturiano, escalopines de ternera al cabrales y el helado.

Para redondear la experiencia de los comensales, Cima ha tomado la decisión de agregarle a las dos bolas de helado unas escamas y unas perlas de pimentón ahumado, así como un crujiente de berza. "Quería darle ese último toque que hiciera posible recordar todos los sabores del pote de una manera sofisticada", explica el hostelero, quien ya ha logrado numerosos premios a nivel nacional por su pote asturiano. Su próximo objetivo es conseguir ser tendencia en la red social X este viernes con la etiqueta #Poteday.

Noval, por su parte, no duda a la hora de asegurar que el helado de pote asturiano será "la tendencia" de la próxima temporada, que dará comienzo en Semana Santa. Esta nueva creación se sumará a los otros "helados autóctonos" que se ofrecen en la Heladería Islandia desde 1990, cuando su tío, Pepu Noval, lanzó los de fabada, sidra, arroz con leche y queso cabrales. "Desde entonces, defender los productos asturianos es nuestra seña de identidad", culmina el heladero, listo para sorprender con esta creación tan sorprendente.

