Los vecinos de Río Piloña, "en bloque" contra la Sareb

Los vecinos de la calle Río Piloña número 3 han decidido constituirse como "comunidad en bloque" para forzar que el esperado pacto con la Sareb para evitar su desahucio implique una solución "colectiva" y no parcial. Los 16 inquilinos anunciaron ayer que mantienen una campaña de "presión mediática y social" y que se adhieren a la plataforma nacional de afectados, con el asesoramiento del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, imitando así a otras comunidades que están o han estado en su misma situación. "Esto tiene pinta de que va a salir bien", señaló Pepo González, vecino y portavoz del grupo, que acusó a la Sareb de "mentir" en sus últimos comunicados: "Tratan de echarnos la culpa a los vecinos".

La comunidad de vecinos ha colocado varias pancartas a la entrada del portal y en varias de sus fachadas. Tras una sentencia judicial emitida a inicios de año y con la que se avalaba iniciar el procedimiento de desalojo, entienden que la idea de emprender una nueva batalla judicial sería inútil y que, en cualquier caso, tendrían las de perder. González hizo un repaso a la cronología de lo acontecido, a su juicio, hasta ahora. "En 2019 Servihabitat nos contactó para la venta preferente de inmuebles y el tema de desalojo empezó en 2023, en ese momento con una posición dialogante, porque es su táctica, hasta que en enero salió la sentencia. Ellos tienen su hoja de ruta: vaciar el inmueble y especular", señaló. Los vecinos, a cambio, tienen la suya: "Vamos a luchar de manera colectiva".

Adherirse al llamado "Plan Sareb", a juicio del grupo, facilita las movilizaciones. "Hay decenas de viviendas inscritas y eso nos permite que la mesa de negociación con la Sareb se haga en bloque y nunca de manera individual", valoró González, que explicó que hay ejemplos de comunidades en situación similar a la suya que han logrado permanecer en sus viviendas. Para ellos, la clave es mantener una posición unánime. "O se negocia en bloque o no hay negociación", adelantó González, que explicó que velarán para que los contratos que puedan plantearse a partir de ahora no incluyan "cláusulas abusivas".

Por lo demás, los inquilinos de Río Piloña manifestaron su voluntad de respetar su parte del acuerdo. "Nosotros queremos seguir pagando religiosamente los alquileres, pero en mayo de 2024 cerraron las cuentas", lamentó González, que explicó que el edificio padece ahora de desperfectos –como fallos en el ascensor y los timbres– para los que no pueden canalizar una solución. El portavoz de los afectados reprochó también las respuestas dadas por ahora por la Sareb, porque, dijo, "son mentira". "Carga, amenaza y responsabiliza a los vecinos de esta situación", aseguró González, que puso como ejemplo la situación de una familia en "situación de vulnerabilidad", según la Sareb, que tiene "a priori" una solución pactada. "Pero esa familia está al margen de las 16 afectadas, y aquí todos somos vulnerables. El criterio del alquiler social es que el salario no sea tres veces el IPREM, y aquí nadie tiene ingresos así. Vulnerables somos todos por condiciones económicas, clínicas y de edad", aseguró. También afirmó que existe un suplicatorio de lanzamiento del que no tienen noticias.