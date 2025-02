Un viaje a la sonata trío del Barroco francés en el Jovellanos

"Divertissements galants: conversaciones íntimas de los salones parisinos" es el título del concierto que ofrece mañana a las 20.00 horas el "Ensemble Diderot" en el teatro Jovellanos, en una velada en la que abordarán las sonatas en trío francesas, de mitad del siglo XVIII, "que es cuando estaba empezando el cuarteto de cuerdas, que era el nuevo formato estándar de música cámaras", enfatiza Johannes Pramsholer, nacido en Italia, violinista y director de esta formación.

La actuación se enmarca en la programación de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Gijón. El "Ensemble Diderot" lo componen además Roldán Bernabé (violín), Gulrim Choï (violonchelo) y Philippe Grisvard (clave). "Somos un grupo de sonata trío, con violines y chelo. Lo peculiar es que somos cuatro músicos desde hace 12 años, que nos vemos casi cada día para trabajar. Lo normal es que en torno al Barroco los músicos solo se vean en cada proyecto. Pero nosotros trabajamos en un repertorio estable", comenta Pramsholer. Y subraya: "tenemos 2.000 sonatas en trío en los archivos. Hay que mirar todo lo que hay. La labor de investigación y estudiar todas las colecciones, con las piezas buenas que hay que sacar, es algo muy reseñable".

¿Y qué tiene de especial esta música? "Pues que estaba muy ligada a la vida política en institucional en los países. Se ve muy bien que al principio la música estaba prevista para la representación de la realeza, del estado del Rey Luis XIV de Francia, para transmitir sin palabras. Pero después de su muerte ya estaban libres para exprimir lo que querían escribir y adoptar una forma más italiana al estilo francés", comenta el director del ensemble.

La pasión por el violín

En su concierto de mañana de Gijón tocarán un repertorio obras de artistas como Couperin, Clérambault, Rameau, Bodin de Boismortier, Leclair, Guignon, Guillemain, Cassanéa de Mondonville o Elisabeth Jacquet de la Guerre.

Johannes Pramsholer analiza también los motivos por los que le fascinó el violín, el instrumento que toca. "Antes no existía para este tipo de música, estaba considerado más como un instrumento para bailar o tomar cervezas, pero no era de concierto. Es lo que me gusta en esta época, que el violín se convirtió en el rey de los instrumentos", concluye el director del "Ensemble Diderot".