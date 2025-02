Ocurrió en un hostal de Gijón: condenado a esta pena por dejar a un policía en silla de ruedas

Un gijonés acaba de ser condenado a tres años de cárcel después de que su agresión a un Policía Nacional de 48 años provocase que el agente se quedase en una silla de ruedas al agravársele una patología previa por culpa del ataque. Establece el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, a tenor de los informes médicos, la relación entre los hechos encausados con la lesión de la víctima, a la que deberá indemnizar con 137.932 euros más el importe que por el concepto de lucro cesante se acredite en ejecución de sentencia. El fallo no es firme y contra el mismo cabe interponer recurso.

La intervención policial en la que este agente perdió la movilidad de forma autónoma tuvo lugar en la tarde del 11 de junio de 2022. Tanto él como su compañero de patrulla fueron comisionados por un aviso de conflicto en un hostal ubicado en la céntrica calle Libertad. A su llegada, los recibió el ahora condenado, explicando que había una persona provocando molestias y negándose a abandonar el establecimiento. Acto seguido los llevó hasta una sala donde se encontraba el varón conflictivo en cuestión, que yacía en el suelo, en estado semiinconsciente y con una herida reciente en el tabique nasal. Les pidió que expulsaran a ese hombre de lugar, pero los agentes le explicaron que no era posible y llamaron a los servicios sanitarios.

Al ver que los policías no atendían a su petición, el ahora condenado, «adoptó una actitud agresiva» y se negó a identificarse. Explicó que no llevaba la documentación encima, pero que podía ir a buscarla. Al volver, indicó a los agentes que no quería figurar en la intervención policial y, de nuevo, se negó a facilitar a los agentes su documentación.

«Reaccionó de forma violenta»

Los policías le explicaron que podría ser responsable de un delito de lesiones (por el golpe en el tabique nasal que sufrió el varón que se encontraba tendido en el suelo del hostal) y que debían llevarle a la comisaría de El Natahoyo para proceder a su identificación. En ese momento, señala la sentencia, el condenado «reaccionó de forma violenta, abalanzándose por la espalda» sobre el agente que ahora está en silla de ruedas. En auxilio del policía fue se compañero, al que el procesado agarró del brazo y del cuello. Entre los dos actuantes pudieron reducir a este gijonés.

Otro agente lesionado

Fruto de la intervención los dos agentes sufrieron lesiones. En el caso del segundo de ellos, al que cogió por el cuello, no fueron graves, y la indemnización que percibirá será de 240 euros. Al segundo, representado por la abogada Sylvia Garrido, del sindicato policial Jupol, sí le cambió la vida las lesiones sufridas. Señala la sentencia que los daños en su espalda produjeron «una agravación de su patología previa». Precisó tratamiento quirúrgico, como infiltraciones epidurales, y sesenta sesiones de fisioterapia. Fueron más de 800 días hasta se le declaró en situación de «invalidez permanente total» por resolución de la Dirección General de Policía en agosto de 2024. Actualmente, tiene reconocido un grado de discapacidad del 86% y precisa la ayuda de una tercera persona.

El juez tiene claro que existe relación entre la agresión y las secuelas, puesto que desde 2012 hasta 2022 el agente nunca había tenido ningún tipo de baja médica por su patología previa hasta lo ocurrido.

El caso Las secuelas. La indemnización que va a recibir el agente supera los 137.000 euros, pero a esa cifra hay que sumar el lucro cesante, pues la lesión le impidió continuar en la Policía.

La indemnización que va a recibir el agente supera los 137.000 euros, pero a esa cifra hay que sumar el lucro cesante, pues la lesión le impidió continuar en la Policía. La condena. Un año y medio de cárcel por un delito de lesiones y otro año y medio por atentado a agente de la autoridad.

Un año y medio de cárcel por un delito de lesiones y otro año y medio por atentado a agente de la autoridad. El recurso. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso, algo que la defensa del agresor llevará a cabo presumiblemente.

