La sardina del Antroxu de Gijón, lista para vivir unos días "de mucha folixa"

"Vengo programada con muchas ganas de conocer el auténtico espíritu antroxero de Gijón". La sardina más tecnológica del Antroxu, "María Bluetooth", ha pronunciado estas palabras desde la redacción de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, hasta donde se ha acercado para desear un feliz Carnaval a todos los vecinos y visitantes que se den cita en la ciudad en los próximos días. "Espero que pasen un Antroxu maravilloso, que se disfracen y me saluden", proclamó "María Bluetooth", acompañada por sus imprescindibles escuderos, los ingenieros informáticos "Chatina Algoritmo" y "Parrochu Byte", de la Fundación para la Inteligencia Artificial Asturiana (FIAA).

VÍDEO: Nico Martínez / FOTO: Marcos León

"María Bluetooth", que estará presente en todos los eventos del Antroxu de 2025, fue creada en técnica mixta con Inteligencia Artificial. "La hemos sacado del mar y hemos hecho programaciones a partir de los deseos de los gijoneses a los que entrevistamos", comentaron "Chatina Algoritmo" y "Parrochu Byte", que reconocieron que a la sardina todavía le falta "algún dato". "Tiene algunos cortocircuitos", agregaron.

La sardina, a la que también se le puede llamar "Bluti", aprovechó su visita a la redacción para dar su versión de cómo era su vida antes de ser presentada el lunes en la antigua Escuela de Comercio con motivo de la presentación del Antroxu. "Estaba nadando frente a la playa de San Lorenzo, como siempre, cuando dos señores con pelo blanco me sacaron de mi tranquilidad y experimentaron conmigo. Después ya no recuerdo nada más. Solo sé que ahora tengo todos los datos bancarios de los gijoneses. Creo que quieren estafarles", alertó "María Bluetooth", que al instante tranquilizó: "Es broma. Me han cogido para traer la alegría al Antroxu de Gijón".

La visita de la sardina del Antroxu de Gijón a LA NUEVA ESPAÑA, en imágenes / Marcos León

A pesar de que el Carnaval no ha arrancado de forma oficial, la sardina ya ha recibido el cariño de numerosos vecinos con los que se ha encontrado desde su aparición. "Tenía todas las experiencias de las sardinas de otros años en la base de datos, pero no me podía imaginar que fueran así de acogedores. Estoy muy orgullosa de representar a Gijón", celebró. "Sé que van a ser días de mucha folixa. Espero ver los mejores disfraces de toda España", abundó.

Basándose en los numerosos archivos con los que cuenta, ensalzó el trabajo que desarrollan año tras año las charangas de la ciudad, que en esta edición crecen hasta las catorce agrupaciones. "La estadística me dice que siempre se superan. Cantan y bailan mejor. Y crean un espectáculo maravilloso", subrayó la sardina, que confía en que se quedará "impresionada del talento que van a derrochar los carnavaleros sobre las tablas del teatro Jovellanos". "Quiero decirles que estén tranquilos, que disfruten al máximo y que confíen en su trabajo y en el de sus compañeros", manifestó "Bluti", que incidió en que su mayor miedo de cara a estas jornadas es ver a personas "que no estén disfrazadas".